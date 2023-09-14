Прошел год со дня смерти политика, государственного деятеля, бывшего акима Костанайской области

Балташ Турсумбаев дал небольшое интервью «НГ» в 2013 году / Фото из архива «НГ»

«Запомните: отныне именно крайние избы будут сжигать в первую очередь!» - констатировал Балташ Турсумбаев на одной из встреч с избирателями в Костанае горячей предвыборной осенью 1999 года, когда боролся за место в мажилисе Парламента РК. В таком категорично-упредительном тоне он выразил свое отношение к тем, кто живет по пресловутому принципу: моя хата - с краю.

Он не любил полутонов. Предпочитал ясность в мыслях и действиях. Стремился изъясняться просто, понятно. Абсолютно не воспринимал ложь, ибо именно в ней видел виновницу всех людских бед. Человеком был решительным, даже рисковым. Однако к делам государственным подходил продуманно, трезво. Житейской мудростью «Семь раз отмерь и один раз отрежь» никогда не пренебрегал.

Выросший в Омской области в послевоенной деревне, где дети взрослели рано, помогая взрослым по хозяйству, хорошо знал уклад, быт, психологию селян. После школы с выбором профессии долго не мешкал - решил поступать в сельскохозяйственный вуз.

Из открытых биографических источников известно: успешно окончив Омский сельхозинститут, приехал в Казахстан. Дальше чуть подробнее остановимся на фактах профессионального роста. Интересна динамика, по которой видно: человек был целеустремлен, как никто. Пребывать на вторых ролях, в когорте запасников - отнюдь не входило в его планы. Возможно, он ясно осознавал свой природный потенциал.

Трудовую биографию начал с должности зоотехника отделения в совхозе «Докучаевский» Северо-Казахстанской области. За дело взялся с жаром, без раскачки. Вскоре сумел существенно повысить показатели на участке - за счет улучшения условий труда работников ферм, повышения качества кормов, научных подходов.

Успешного специалиста замечает районное руководство. Назначают главным зоотехником в совхозе «Смирновский», а погодя несколько месяцев новая должность - заместитель начальника Пресновского райсельхозуправления. Время спустя - Турсумбаеву не было и тридцати - уже утверждают директором совхоза «Джамбулский» в СКО.

В той же Северо-Казахстанской области, с интервалом в пару-тройку лет, несмотря на жесткий номенклатурный отбор в эпоху Советов, продолжается стремительный служебный рост: второй секретарь Бишкульского райкома партии, председатель исполкома Соколовского райсовета народных депутатов, первый секретарь Целинного райкома партии, председатель Северо-Казахстанского облисполкома.

В годы перестройки - это вторая половина 80-х годов и начало 90-х, Турсумбаев - член правительства: председатель республиканского госагропрома, заместитель премьер-министра, министр сельского хозяйства РК. Депутат Верховного Совета Казахской ССР 11-го и затем 12-го созывов.

Он уверенно пребывал на верху политической иерархии, когда был утвержден главой - тогда еще Кустанайской - областной администрации. Времена, как известно, стояли непростые: 1993-1995-й годы - пик тотальной разрухи. Закрывались значимые производства: камвольно-суконный комбинат, завод железобетонных изделий. К великой грусти приказал долго жить и знаменитый завод «Химволокно» - единственный в СССР, уникальный в мире…

Колоссальные убытки несло и неплатежеспособное сельское хозяйство - основная отрасль экономики в самом крупном земледельческом регионе республики. И никто - от члена правительства до рядового гражданина - в тот момент не мог ответить наверняка, каким сложится завтра. Вопрос стоял не о том, как жить, а о том, как выжить.

К процессу разгосударствления, который стал набирать обороты, местный народ относился весьма настороженно. Много виделось неясностей. Да и поспешать не спеша - извечная крестьянская психология. Село и так, рассуждало большинство специалистов, лежит на боку. Надо бы на ноги встать, окрепнуть. А там уж и в новое можно пойти. И вот на одной из пресс-конференций с участием собкоров республиканских СМИ Балташ Турсумбаев решительно поддерживает аграриев: «Необходимо сохранить совхозы! Ломать не строить!» В доказательство приводит немало аргументов и, подытожив, заявляет: «Это мое принципиальное мнение. Буду отстаивать его, чего бы ни стоило. За кресло не держусь!»

С легкой руки пишущей братии громкое заявление руководителя крупного сельскохозяйственного региона было тотчас растиражировано. Не заставил себя ждать и резкий поворот событий: несколько дней спустя Балташ Молдабаевич Турсумбаев был освобожден от занимаемой должности. На снижении рейтинга руководителя области, возможно, сказалось и то, что кустанайцы довольно пассивно проголосовали на референдуме о внесении изменений в Конституцию страны по продлению полномочий президента РК на бессрочный срок.

Дальнейшие службы, назовем их применительно к сложившейся ситуации «промежуточными», - секретарь Совета Безопасности РК, посол в Турции, заместитель премьер-министра - удовлетворения душе не принесли. Вроде и сохранили человеку статус чиновника высокого ранга, но ощущал он себя при этом совсем некомфортно. Как не в своем седле.

Парламентские выборы в 1999-м он проиграл, что, в принципе, не стало большой неожиданностью. Но споры по поводу фальсификации итогов голосования долго не утихали.

Момент интервью для документального телефильма Г. Бекмухамедовой «Бессмертие Беимбета». 1994 г.

Известный акын Акылбек Шаяхмет, доверенное лицо кандидата в депутаты, разразился тогда возмущенным памфлетом: «Голоса, что украли, верните!..» Однако страстная энергия поэтической строки оказалась всего лишь гласом вопиющего в пустыне: не желавшие внимать притворились неслышащими - вот и все дела.

В последующие годы Турсумбаев от государственной службы отошел полностью. Занялся бизнесом. После его ухода в коридорах власти тихо сомкнули ряды, вроде как «отряд не заметил потери бойца». Хотя место Балташа Молдабаевича в общем управленческом строю всегда было строго индивидуально.

Он стоически пережил замысловатые уроки переменчивой фортуны - ничто не вечно под луной!.. Не суетился, не разменивался по мелочам. Много работал над созданием политической партии «Ел мен Жер», которая должна была укреплять общенациональный интерес в земельном вопросе, в продовольственной политике. Активно высказывался о перекосах в кадровой работе, о коррупции, сузившей правовое пространство.

Одним словом, не отгородился стеной безразличия от общественных нужд. Наоборот, продолжал считать себя лично ответственным за все, что происходит. Очень гражданская, согласитесь, позиция.

После печально памятного января стал торопиться. Будто всеми фибрами души ощущал необходимость перемен. Горячо поддержал политику президента РК Касым-Жомарта Токаева, направленную на то, чтобы в обществе утверждался закон и порядок. Был готов положить на алтарь долгожданных преобразований весь опыт жизни, весь жар души.

…Балташ Молдабаевич Турсумбаев ушел внезапно, год с небольшим назад, оставив после себя шлейф воспоминаний и размышлений.

Рискуя собственным благополучием, он когда-то сделал судьбоносный выбор во имя утверждения здравого смысла в сложной цепи исторических событий. Выбрал горькую, но правду. Как воздух необходимую. Кое-кто из соратников счел тогда эту правду отклонением от выбранного курса, хотя Турсумбаев всего лишь пытался минимизировать неизбежные потери и, кажется, был прав.

Вообще мудрецы говорят: если ты рисковал во имя чего-то, если жертвовал, то, независимо от того, достиг своей цели или нет, уже ничто не сделает тебя ничтожным. Самое главное в этой жизни - победить страх. Победив собственный страх, человек становится великим.

А потребность в правде - это ведь естественное условие развития гармоничных отношений в обществе. Когда ее не хватает, людям становится трудно дышать. Если же правда исчезнет с лица земли совсем, то мир просто сойдет с ума. Нет правды - нет счастья…

Балташ Турсумбаев вошел в историю Казахстана как человек, который это очень хорошо осознавал.

Автор - теледокументалист, академик Академии журналистики РК