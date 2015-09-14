Из-за очень низкой урожайности зерновых в ряде регионов Казахстана депутаты мажилиса предложили объявить режим ЧС и ввести «кредитные каникулы» для сельхозпроизводителей. Поддерживаете ли вы это предложение? Да. При таком урожае работники КХ и сельских ТОО останутся без зарплаты.

Да. Без помощи государства окажется под угрозой срыва посевная кампания 2024 года.

Да. Без помощи государства цены на сельхозпродукты рванут вверх.

Нет. Аграрии должны учитывать, что работают в зоне рискованного земледелия.

