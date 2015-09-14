НашАфишка

Куда пойти с 14 по 21 сентября

Потехе - час

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол     ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29,  90-11-39

16 сентября,

12.00

«Аленький цветочек», С. Аксаков, сказка, премьера

17 сентября,

12.00

«Аленький цветочек», С. Аксаков, сказка, премьера

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51,

54-39-56

15 сентября,

18.30

«Шолпанның күнәсі», М. Жұмабаев,  драма

17 сентября,

17.00

«Туған күніңізбен, анашым!», Ә. Рахат, драма

20 сентября,

10.00

«Мақта қыз», А. Мауданов, ертегі

20 сентября,

18.30

«Тіл табысқандар», М. Байжиев, комедия

Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113, тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

«Дыхание кисти» - персональная выставка члена Союза художников РК Галины Надеиной

В течение месяца

«Мир глазами детей» - выставка детских работ изобразительного и декоративно-прикладного искусства

Областная филармония им. Е. Умурзакова,

м-н Юбилейный, здание 56, концертный зал «Jastar Saraiy»,

тел.: 90-23-68,

8-705-450-16-02

20 сентября,

18.30, 21.00

Концерт симфонического оркестра Tynda.music. Рок-классика и классика рока сливаются воедино, создавая потрясающий музыкальный опыт. Знакомые хиты преобразуются под звучание симфонических инструментов, приобретая новые оттенки и эмоциональную глубину.

ДК «Мирас», ул. Маяковского, 119,

тел. 26-72-28,

WhatsApp +77057467354

27 сентября,

19.00

«Главная роль», Л. Зорин, комедия-буфф. Гастроли московских актеров. В ролях: Александр Пашков, Петр Красилов, Анатолий Руденко, Глафира Тарханова

28-29 сентября,

20.00

Сольный Stand Up концерт Айны Мусиной. 18+

 

Спортафишка

Что

Где

Когда

Областная специальная олимпиада, посвященная памяти директора областного филиала «Спешиал Олимпикс» в 2000-2019 гг. Нонны Рубан

Костанай

14-15 сентября

Баскетбол. Осенний чемпионат области среди юношей 2010-2011 г. р.

Лисаковск

14 сентября

Баскетбол. IV тур чемпионата РК среди молодежных команд

Костанай, СРК «Костанай»

16-23 сентября

Таеквондо GTF. Чемпионат Костанайской области среди юношей и девушек, юниоров и юниорок

Тобыл, Костанайская РДЮСШ

16–17 сентября

Бильярд. Областной рейтинговый турнир «Динамичная пирамида»

Рудный, бильярдный клуб «Снежинка»

16 сентября

Настольный теннис. 3-й тур открытого командного чемпионата области

Костанай

15-17 сентября

Костанайский полумарафон

Костанай, Старт на площади перед областным акиматом

17 сентября, 8.15–12.00