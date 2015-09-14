Куда пойти с 14 по 21 сентября
Потехе - час
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областной театр кукол ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39
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16 сентября,
12.00
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«Аленький цветочек», С. Аксаков, сказка, премьера
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17 сентября,
12.00
|
«Аленький цветочек», С. Аксаков, сказка, премьера
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Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51,
54-39-56
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15 сентября,
18.30
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«Шолпанның күнәсі», М. Жұмабаев, драма
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17 сентября,
17.00
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«Туған күніңізбен, анашым!», Ә. Рахат, драма
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20 сентября,
10.00
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«Мақта қыз», А. Мауданов, ертегі
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20 сентября,
18.30
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«Тіл табысқандар», М. Байжиев, комедия
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Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113, тел.: 50-20-32, 50-28-88
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В течение месяца
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«Дыхание кисти» - персональная выставка члена Союза художников РК Галины Надеиной
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В течение месяца
|
«Мир глазами детей» - выставка детских работ изобразительного и декоративно-прикладного искусства
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Областная филармония им. Е. Умурзакова,
м-н Юбилейный, здание 56, концертный зал «Jastar Saraiy»,
тел.: 90-23-68,
8-705-450-16-02
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20 сентября,
18.30, 21.00
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Концерт симфонического оркестра Tynda.music. Рок-классика и классика рока сливаются воедино, создавая потрясающий музыкальный опыт. Знакомые хиты преобразуются под звучание симфонических инструментов, приобретая новые оттенки и эмоциональную глубину.
|
ДК «Мирас», ул. Маяковского, 119,
тел. 26-72-28,
WhatsApp +77057467354
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27 сентября,
19.00
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«Главная роль», Л. Зорин, комедия-буфф. Гастроли московских актеров. В ролях: Александр Пашков, Петр Красилов, Анатолий Руденко, Глафира Тарханова
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28-29 сентября,
20.00
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Сольный Stand Up концерт Айны Мусиной. 18+
Спортафишка
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Что
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Где
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Когда
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Областная специальная олимпиада, посвященная памяти директора областного филиала «Спешиал Олимпикс» в 2000-2019 гг. Нонны Рубан
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Костанай
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14-15 сентября
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Баскетбол. Осенний чемпионат области среди юношей 2010-2011 г. р.
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Лисаковск
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14 сентября
|
Баскетбол. IV тур чемпионата РК среди молодежных команд
|
Костанай, СРК «Костанай»
|
16-23 сентября
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Таеквондо GTF. Чемпионат Костанайской области среди юношей и девушек, юниоров и юниорок
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Тобыл, Костанайская РДЮСШ
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16–17 сентября
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Бильярд. Областной рейтинговый турнир «Динамичная пирамида»
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Рудный, бильярдный клуб «Снежинка»
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16 сентября
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Настольный теннис. 3-й тур открытого командного чемпионата области
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Костанай
|
15-17 сентября
|
Костанайский полумарафон
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Костанай, Старт на площади перед областным акиматом
|
17 сентября, 8.15–12.00
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