По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировала брак 41 пара. Самому молодому жениху - 18 лет, невесте -столько же. Самому зрелому жениху - 64 года, невесте - 60 лет;

- зарегистрированы 3 развода;

- зарегистрировано 67 новорожденных: 30 девочек и 37 мальчиков. Редкие имена: Рахим, Аль-Саид, Демид, Богдан, Инсар, Ярослав, Роман, Айсауле, Юстина, Лейла, Галина, Алиса, Мия, Афина, Мелисса, Есения, Агата. Самому молодому папе - 22 года, маме - 19 лет. Самому зрелому папе - 47 лет, маме - 44 года;

- умерли 53 человека: 30 женщин и 23 мужчины.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 поступил 6 091 вызов, из них 1 516 - к детям. В том числе на травмы и несчастные случаи - 384, из них 123 - к детям;

- поступил 21 вызов на ДТП: в авариях пострадал 31 человек, из них 8 - дети;

- всего скорая помощь доставила в больницы 1 394 человека.

По данным Костанайского областного центра психического здоровья:

- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 145 человек, из них поместили 134: 116 мужчин и 18 женщин.

По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:

- зарегистрировано 168 уголовных правонарушений, в том числе 63 кражи и 49 фактов мошенничества;

- разыскано 7 без вести пропавших лиц;

- раскрыто 85 преступлений;

- зарегистрировано 5 наркоправонарушений: 3 наркопроступка, 1 факт сбыта, 1 факт контрабанды наркотических веществ;

- за выходные дни сотрудники полиции задержали 30 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.