По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 14 пар. Самому молодому жениху - 18 лет, невесте - 22 года. Самому зрелому жениху - 56 лет, невесте - 51 год;

- зарегистрированы 6 разводов;

- зарегистрированы 76 новорожденных: 34 девочки и 22 мальчика. Популярные имена малышей: Рамиз, Имран, Давид, Матвей, Савелий, Рамазан, Василиса, Лейла, Оливия, Арина, Есения. Самому молодому папе - 21 год, маме - столько же. Самому зрелому папе - 46 лет, маме - 44 года;

- умерли 53 человека: 26 женщин и 27 мужчин.

По данным костанайского областного центра психического здоровья:

- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 146 человек, из них поместили 138: 112 мужчин и 26 женщин.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- по области на пожары совершены 16 выездов, на случаи горения - 72 выезда. Погибших при пожарах нет.

По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:

- зарегистрированы 146 уголовных правонарушений, из них 53 кражи и 37 фактов мошенничества;

- разысканы 9 без вести пропавших лиц;

- раскрыты 98 преступлений;

- зарегистрированы 8 наркоправонарушений, среди которых 5 фактов сбыта;

- зарегистрированы 4 ДТП, в которых 3 человека получили травмы, 1 человек погиб;

- за выходные дни сотрудники полиции задержали 7 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.



