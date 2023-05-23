О куче мусора за домом № 399/2 по ул. Каирбекова сообщила «НГ» жительница Костаная Татьяна ЕРМАНОВА.

- Стоит один день не вывезти мусор, у нас полная мусорка, - рассказала она. - Что делает «Тазалык»? Приезжает, опустошает контейнеры, а все, что лежит рядом, оставляет. Люди не могут подойти к мусорным бакам. Рядом детский сад и школа, ветром постоянно разносит пакеты.

Ул. Каирбекова, 399/2. Из-за завалов невозможно подойти к контейнерам / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

По указанному адресу корреспонденты «НГ» увидели такую разросшуюся ввысь и вширь кучу мусора, что действительно невозможно было подойти к мусорным бакам. При этом сами контейнеры были абсолютно пустыми, но как при этом переступить через пакеты и выбросить свой мусор, непонятно. Очевидно, что люди складируют его рядом из-за невозможности подойти к бакам. Свалка расположена метрах в трех от школьного забора и в десяти метрах от детского сада.

Свалка во дворе дома № 14 по ул. Воинов-Интернационалистов, о которой «НГ» писала две недели назад, меньше не стала.

Ул. Воинов-Интернационалистов, 14. За две недели свалку не убрали / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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