Куда пойти с 25 по 31 Мая
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областной театр кукол
ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39
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27 мая,
12.00
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«Көңілді қонжықтар» М. Поливанова, (на казахском языке)
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27 мая,
14.00
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«Непоседы», М. Поливанова, сказка
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28 мая,
17.00
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«Пиковая дама», А. Пушкин, драма
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Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
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25, 26 мая,
18.30
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«Шолпанның күнәсі», М. Жұмабаев, драма, премьера
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28 мая,
17.00
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«Шолпанның күнәсі», М. Жұмабаев, драма, премьера
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31 мая,
18.30
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«АЛЖИР», А. Тасымбеков, драма
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Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)
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25 мая,
18.00
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«Невольница», А. Островский, комедия
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26 мая,
18.30
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«Дом Бернарды Альбы», Ф. Гарсиа Лорка, драма
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27 мая,
12.00
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«Клочки по закоулочкам», Г. Остер, сказка
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27 мая,
17.00
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«Свободная пара», Дарио Фо, Франка Раме, лирическая комедия (18+)
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28 мая,
12.00
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«Два веселых гуся», М. Супонин, сказка
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28 мая,
17.00
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«Пока она умирала», Н. Птушкина, романтическая комедия
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Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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В течение месяца
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Выставка учеников художественной школы им. А. И. Никифорова «Когда оживают краски».
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До конца месяца
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Выставка художницы из Астаны Ансаган Мустафы «Сөйле, сурет» («Картина, говори»)
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Областная филармония им. Е. Умурзакова
мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,
тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02
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25 мая,
19.00
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Концерт Tutti Beats. В программе лучшие хиты 2000-х. Хиты вашей молодости и детства на большой сцене в исполнении лучшего оркестра столицы и талантливых вокалистов
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30 мая,
19.00
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Концерт Розы Рымбаевой
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Областной историко-краеведческий музей
ул. Алтынсарина 115,
тел.: 50-11-13, 50-10-23
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В течение месяца
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«Легенды Бурабая» - выставка экспонатов из фондов музея литературы и искусства Акмолинской области
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Костанайская областная универсальная научная библиотека им. Л. Н. Толстого
ул. Алтынсарина 111,
тел.: 50-03-54, 50-06-71
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В течение месяца
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«Чудесный мир» - выставка учеников арт-студии Вадима Быкова
Спортафишка
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Что
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Где
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Когда
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Казак куреси. Областной турнир «Қостанай қыраны – 2023» среди мужчин
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Костанай, ул. Герасимова, 1
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25-26 мая
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