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Куда пойти с 25 по 31 Мая

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39

27 мая,

12.00

«Көңілді қонжықтар» М. Поливанова, (на казахском языке)

27 мая,

14.00

«Непоседы», М. Поливанова, сказка

28 мая,

17.00

«Пиковая дама», А. Пушкин, драма

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

25, 26 мая,

18.30

«Шолпанның күнәсі», М. Жұмабаев,  драма, премьера

28 мая,

17.00

«Шолпанның күнәсі», М. Жұмабаев,  драма, премьера

31 мая,

18.30

 «АЛЖИР», А. Тасымбеков, драма

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)

25 мая,

18.00

«Невольница», А. Островский, комедия

26 мая,

18.30

«Дом Бернарды Альбы», Ф. Гарсиа Лорка, драма

27 мая,

12.00

«Клочки по закоулочкам», Г. Остер, сказка

27 мая,

17.00

«Свободная пара», Дарио Фо, Франка Раме, лирическая комедия (18+)

28 мая,

12.00

«Два веселых гуся», М. Супонин, сказка

28 мая,

17.00

«Пока она умирала», Н. Птушкина, романтическая комедия

Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

Выставка учеников художественной школы им. А. И. Никифорова «Когда оживают краски».

До конца месяца

Выставка художницы из Астаны Ансаган Мустафы «Сөйле, сурет» («Картина, говори»)

Областная филармония им. Е. Умурзакова

мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy, 

тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02

25 мая,

19.00

Концерт Tutti Beats. В программе лучшие хиты 2000-х. Хиты вашей молодости и детства на большой сцене в исполнении лучшего оркестра столицы и талантливых вокалистов

 

30 мая,

19.00

Концерт Розы Рымбаевой

Областной историко-краеведческий музей

ул. Алтынсарина 115,

тел.: 50-11-13, 50-10-23

В течение месяца

«Легенды Бурабая» - выставка экспонатов из фондов музея литературы и искусства Акмолинской области

 

Костанайская областная универсальная научная библиотека им. Л. Н. Толстого

ул. Алтынсарина 111,

тел.: 50-03-54, 50-06-71

В течение месяца

«Чудесный мир» - выставка учеников арт-студии Вадима Быкова

 Спортафишка

Что

Где

Когда

Казак куреси. Областной турнир «Қостанай қыраны – 2023» среди мужчин

 Костанай, ул. Герасимова, 1

25-26 мая