Определились победители конкурса «4х4» для водителей внедорожников

В поддержку костанайца Андрея Савельева поступило 1 019 голосов / Фото Андрея СКИБЫ

Автоконкурс стартовал 9 февраля и завершился 18 мая. С 20 по 22 мая прошел финал конкурса, в итоге голоса в stories нашего аккаунта в Instagram, набранные участниками в первом и финальном этапе, сложились и наши читатели и подписчики выбрали троих победителей. Всего в конкурсе участвовали 14 владельцев мощных полноприводных автомобилей.

Ими стали участники под №№ 1, 2 и 3 - Андрей САВЕЛЬЕВ (1-е место, Mercedes Gelandewagen G500, г. Костанай), Ренат АЖИНИЯЗОВ (2-е место, Hummer H2, г. Лисаковск) и Владимир ШЕВЧУК (3-е место, Chevrolet Niva, г. Лисаковск).

Ренат Ажиниязов занял 2-е место в конкурсе, набрав 808 голосов / Фото из личного архива

У Владимира Шевчука в итоге 660 голосов, он занял 3-е место / Фото из личного архива

В первом этапе конкурса в поддержку Андрея Савельева поступило 605 голосов, в финале - еще 414, в итоге - 1 019 голосов. За Рената Ажиниязова на первом этапе конкурса проголосовали 428 человек, во втором - 380, в итоге он набрал 808 голосов. Владимира Шевчука поддержали 414 человек в первом этапе и 248 - во втором, в итоге он набрал 660 голосов.

Победителей конкурса ждали призы: сертификат на покупку запчастей от компании АвтоPROT на сумму 30 000 тенге (ул. Карбышева, 6/2, WhatsApp 8-705-706-05-55) и сертификаты на покупку запасных частей или масла от Zakaz auto group сети автомаркетов и СТО на сумму 20 000 и 10 000 тенге, а также сертификаты на диагностику автомобилей (пр. Нурсултана Назарбаева, 34, Карбышева, 34 «А», тел.: 8-714-2-74-90-74, 8-705-925-35-90).

Приехать за призами вечером 22 мая смог только Савельев. Мы вручили ему диплом «НГ», сертификат на покупку запчастей на 30 000 тенге и сертификат на бесплатную диагностику ходовой части автомобиля.

Приз для обладателя 2-го места Рената Ажиниязова - сертификат на покупку запасных частей или масла от Zakaz auto group на 20 000 тенге. Для обладателя 3-го места Владимира Шевчука - сертификат на покупку запасных частей или масла на 10 000 тенге и сертификат на диагностику автомобиля. Награды вручим при первой же возможности.

- Идея принять участие пришла спонтанно, на зимних «покатушках» в январе корреспондент «НГ» рассказал мне о конкурсе и предложил участвовать, я согласился, - рассказал победитель конкурса Андрей Савельев. - Рассказал об этом друзьям, близким и знакомым. Хотелось бы поблагодарить всех тех, кто меня поддерживал! Это была наша общая победа! Были переживания, но, когда я увидел, что являюсь одним из лидеров этого конкурса, они сменилось просто небольшим волнением.

Ренат Ажиниязов о своих впечатлениях написал нам в мессенджере:

- Хочу выразить благодарность всем тем, кто поддержал меня: родным, близким, друзьям. Конкурс оказался довольно-таки хорошим, много достойных авто представляли участники! В общем, спасибо всем, здоровья, удачи и процветания организаторам, вашим подписчикам и неравнодушным людям!

Владимир Шевчук тоже общался с нами онлайн:

- Хочу поблагодарить своих друзей и знакомых, которые увидели в статусе в WhatsApp, что я участвую в этом конкурсе, и поддержали. Благодарю своих друзей из России, которые меня поддержали. А также спасибо спонсорам.