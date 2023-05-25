Есть выпечка, которую можно, когда вам почти ничего нельзя

Рецепт для сложных жизненных обстоятельств. Например, здоровье временно подвело и тебе нельзя ни молока, ни сахара, ни изделий из белой муки. Караул. Другой бы слезы собирал в кулачок, а 9-летний Андрей ПАРХОМЕНКО взял и сочинил рецепт из разрешенных ему продуктов.

Кекс на 2 порции, рецепт авторский / Фото Ираиды ПАРХОМЕНКО

Толчком для творчества стал блогерский рецепт, рассчитанный на одну порцию. Для пользы читателей приведем и его: 1 яйцо, 3 ст. л. молока, 3 ст. л. масла подсолнечного, 3 ст. л. муки, 2 ст. л. какао,1 ст. л. сахара, щепотка соли, 1/2 ч. л. разрыхлителя.

Выпекать 3 мин. в микроволновке на высокой мощности (800 Ватт) в стеклянной посуде - кисушке.

Готовый горячий кекс можно пропитать подслащенным молоком или шоколадным сиропом (несколько ложек, насколько кто любит влажным) или посыпать сахарной пудрой.

Диетический авторский (Андрея то есть) кекс включает в себя: овсяное молоко, точнее, «не молоко», а также ржаную цельносмолотую муку. Ясно, что и у заменителя молока в тесте проявятся какие-то немолочные качества, и ржаная мука не чета пшеничной, например, по уровню клейковины. Ответ на вопрос, получится ли кекс, Андрей искал на практике.



И у него получилось! Кекс со вкусом темного шоколада в редакции «НГ» пробовали с кофе. Всем понравилось. Раскладка продуктов, как обычно, под рецептом. А пока - несколько уточнений.



В этой выпечке нет не только молока и пшеничной муки, но и сахара. Вместо него 7 граммов заменителя сахара Fit Parad. Кто любит послаще, надо класть больше. На пачке заменителя указано: 1 грамм сахзама = 10 граммам сахара.



Было взято 2 ст. л. какао фирмы «Рахат» и 2 ст. л. кондитерского какао из специализированного магазина, оно более темное, с ярким вкусом горького шоколада.



И разрыхлителя ушло больше, чем обычно - 2 ч. л. Так нужно, чтобы кекс поднялся, потому что и мука не пшеничная, и молоко нежирное.



Когда кекс состоит из 2 порций, как у Андрея, лучше тесто взбить миксером, чтобы не было комочков.



Выпекать 6 мин. в микроволновке на высокой мощности (800 Ватт) в стеклянной посуде.

Андрей предупреждает, что при открывании дверцы микроволновой печи надо быть очень осторожным: горячий пар и обжигающее стекло!

Кекс на 2 порции, с ярким шоколадным вкусом / Фото Ираиды ПАРХОМЕНКО



Ингредиенты

2 яйца, 6 ст. л. растительного (овсяного) молока жирностью 3,2%, 6 ст. л. масла подсолнечного рафинированного, 6 ст. л. муки ржаной цельносмолотой, 4 ст. л. какао, щепотка соли.