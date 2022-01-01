Сухой остаток. С 3 по 9 апреля.
По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:
- зарегистрировали брак 11 пар. Самому молодому жениху - 18 лет, невесте - 16. Самому зрелому жениху - 55 лет, невесте - 48;
- зарегистрированы 6 разводов;
- зарегистрированы 77 новорожденных: 39 девочек и 38 мальчиков. Самые популярные имена малышей: Арлан, Райян, Алина. Самые редкие: Элиф, Марсель, Абубакар, Айрин. Самому молодому папе - 23 года, маме - 21 год. Самому зрелому папе - 45 лет, маме - столько же;
- умерли 50 человек: 24 женщины и 36 мужчин.
По данным костанайского областного центра психического здоровья:
- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 147 человек, из них поместили 138: 124 мужчины и 14 женщин.
По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:
- по области на пожары совершены 24 выезда, на случаи горения - 80 выездов.
По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:
- зарегистрированы 145 уголовных правонарушений, в том числе 47 краж и 35 фактов мошенничества;
- разысканы 15 без вести пропавших лиц;
- раскрыты 46 преступлений;
- зарегистрированы 8 наркоправонарушений: 5 наркопроступков, 2 факта сбыта и 1 факт хранения наркотических веществ;
- зарегистрированы 3 ДТП, погиб 1 человек, травмировано 2 человека;
- за выходные дни сотрудники полиции задержали 7 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
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