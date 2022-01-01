По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 11 пар. Самому молодому жениху - 18 лет, невесте - 16. Самому зрелому жениху - 55 лет, невесте - 48;

- зарегистрированы 6 разводов;

- зарегистрированы 77 новорожденных: 39 девочек и 38 мальчиков. Самые популярные имена малышей: Арлан, Райян, Алина. Самые редкие: Элиф, Марсель, Абубакар, Айрин. Самому молодому папе - 23 года, маме - 21 год. Самому зрелому папе - 45 лет, маме - столько же;

- умерли 50 человек: 24 женщины и 36 мужчин.

По данным костанайского областного центра психического здоровья:

- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 147 человек, из них поместили 138: 124 мужчины и 14 женщин.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- по области на пожары совершены 24 выезда, на случаи горения - 80 выездов.

По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:

- зарегистрированы 145 уголовных правонарушений, в том числе 47 краж и 35 фактов мошенничества;

- разысканы 15 без вести пропавших лиц;

- раскрыты 46 преступлений;

- зарегистрированы 8 наркоправонарушений: 5 наркопроступков, 2 факта сбыта и 1 факт хранения наркотических веществ;

- зарегистрированы 3 ДТП, погиб 1 человек, травмировано 2 человека;

- за выходные дни сотрудники полиции задержали 7 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.