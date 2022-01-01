Акиму Костанайской области Кумару Аксакалову

В нашем жилом массиве Геофизик города Костаная проживает около 6 тысяч жителей. Неоднократно, практически каждый год просим руководство области обратить внимание на наши проблемы по благоустройству этого района.

Во-первых, нет нормального детского сада (детей приходится возить либо в детский сад п. Дружба, либо в центр города). Во-вторых, нет детских площадок, нет дома культуры (детям негде проводить время, они просто-напросто играют на асфальте проезжей части). В-третьих, хотелось сразу выразить благодарность руководству за асфальтирование дорог и установку фонарей, но эти работы произведены не полностью, много недоделок, о чем мы просим более двух лет.

В данный момент назначена инспектор нашего района Лидия Васильевна Шмилер, но ей непросто без помощи вашего содействия решить данные вопросы.

Обращаемся к акиму области с просьбой провести собрание жителей по личным вопросам.

Н. Н. МИРОВОДА, Н. И. РАКИЦКАЯ, К. БАЛДЫЧЕВ, А. БУРЦЕВА, А. БЕНТИОРЮС, Е. СУШЕНЦОВА, А. АГАПОВА (всего - 33 подписи), Костанай