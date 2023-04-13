Она верит в бандеровцев, Аллею ангелов, распятого мальчика. Я живу с этим уже больше года. Никого мне так не жаль: ни своих подруг, ни учительницу музыки, которая искренне не может понять, почему я теперь никогда не поеду к детям в Россию, ни российскую родню. Мама - это особый человек в жизни каждого, за нее хочется побороться. Но все разговоры на эту тему ни к чему не приводят.

Пыталась апеллировать к общечеловеческим ценностям: состраданию, милосердию. «Война, - говорит она, - что тут поделаешь?» Призвать к церковным постулатам «гордыня», «не убий» - тишина. Пожелала ей дожить до того времени, когда Путина объявят международным преступником и будут судить в Гааге. И вот ордер Гааги выписан. «Ну и что?» - говорит она, послушав расклад в телевизоре.

Иногда наступают минуты отчаяния, и тогда может случиться такой разговор с племянницей: «Просто радуйся, что она у нас есть!» - «Да ты понимаешь, Женя, ментально ее для меня уже нет больше года». Сказала и ужаснулась. Если бы так сказал обо мне мой сын, посчитала бы, что жизнь свою прожила напрасно. Но мама не понимает. Не понимает, почему моя жизнь вмиг обвалилась, почему дети не могут найти себе места и вынуждены эмигрировать. А разве можно жить в стране, где по доносам сажают в тюрьмы, в школах и детсадах маршируют и делают окопные свечи, а попы призывают убивать? За Путина продали они жизни и судьбы своих внуков. Такие вот бабушки, как наша.

Мне говорят: «Отстань от матери, ей 82 года!» Нет. Общечеловеческие качества - совесть, честность, порядочность - они вне возраста. 96-летний ветеран Великой Отечественной войны говорит: «Я не смогу надеть китель с орденами, пока Путин убивает детей». И в этом правда. Она одна. Двух правд не бывает.

Год назад эта война оглушила. Но больше всего ужаснуло то, сколько вокруг поддержавших Путина. В моем окружении это почти все. Сын засобирался в Германию, я заметалась: «Меня возьмешь? Я не смогу среди них жить...»

Потом стала искать, в чем укрепиться. Долго не могла залезть в книги моих любимых авторов-современников, совести человеческой Астафьева и Распутина. Боялась обнаружить там нотки великодержавия, шовинизма, реваншизма. Но оказалась права. Мои любимцы не подвели. Валентин Распутин пишет о тяжелой крестьянской доле, о десятилетиями не меняющейся деревне. Какое же тут великодержавие, чем гордиться? А Виктор Астафьев в своем интервью «Заложники Победы» (поищите в Интернете) развенчал миф о бандеровцах. Привожу дословно: «После ранения я долго лечился и из госпиталя в конце войны попал в Ровенский конвойный полк, который занимался борьбой с так называемыми бандеровцами. Войну возбудили наши. Вот этим переселением, преследованием, походами Ковпака и других генералов туда без продуктов, без тылов, ограблениями этих крестьян, которые жили прекрасно, кстати говоря. Возбудили эту «лесную войну». Мы возбудили. Они воевали до 52-го года. Я очень быстро понял, что это за полк. Это мерзопакостная часть. Люди там испорчены были в пух и прах: грабители, мародеры, ворье, стукачей там было, избалованные, трусы жуткие. Любой подставит любого. Я скоро с товарищем сбежал оттуда, нашел момент...»

Эти честные слова Виктора Петровича очень поддержали тогда, а впоследствии помогли понять «природу» Бучи.

В Харькове остались мои сваты, врачи по образованию. Их младшая дочь (а наша невестка - старшая) три месяца с начала войны жила в лагере для беженцев в Ужгороде, волонтерила там. В начале лета 2022 года девушка приехала в Костанай, в дом деда. Мы всеми силами, сколько могли, удерживали ее в Казахстане, но, едва перезимовав, она решительно засобиралась домой: «Не могу я здесь больше, к своим хочу». И речь, я думаю, тут не только об отце с матерью, но и об украинском народе - цельном, умном, красивом, свободном. И вот наша Аленка, проделав огромный путь Костанай - Астана - Ереван - Кишинев - Одесса - Харьков, бежит навстречу маме и, обхватив ее за шею, кричит: «Мамо, мамо! Золота моя, красуня...»

Я плачу. «Не плачьте, - говорит мне невестка, приславшая эти кадры. - Вот кончится война, и мы обязательно все вместе поедем на Украину. Мечта у меня такая». - «И я с вами», - говорит племянница. Так и живем с одной мечтой на всех и с верой в неминуемую Победу. Нашу Победу.

P. S. Зачем я написала все это? Может быть, моя история поможет кому-нибудь, кто находится в подобной ситуации. А еще это последняя попытка достучаться к маме. Она читает вашу газету.

Ольга ВЕДЛЕР, с. Айет, р-н Беимбета Майлина