Обращение к акиму города Костаная г-ну Жундубаеву! Уважаемый Марат Кунисбаевич, большая просьба обратить внимание и посодействовать в нашей затянувшийся ситуации.

В ноябре 2022 года написано заявление в земельную инспекцию на предмет установления законности гаражной «архитектуры», стоящей с конца 1970-х годов. Не все владельцы установлены, а не бесхозные ли эти гаражи? Кое-кто не считает нужным получать акт первичной проверки. А тех, кто получил предписание, земельная инспекция не имеет права проверить на исполнение.

Напрашивается вопрос: как долго эти гаражи-сараи будут стоять? И работают ли у нас законы?

Понимаю, район домов №№ 17-23 по ул. Гагарина не первой свежести, но эти старые ржавые коробки и ежегодная атмосфера в весенне-летний период за ними (наркоманы, шприцы и закладки, ходящие там же в туалет бомжи) превращают его в трущобы! А ведь в 30 метрах двор - детская площадка.

Надеюсь, вы не пройдете мимо и район вычистят от такого старого, незаконного железного хлама. В месячник по очистке города это очень актуально.

Kbkz1980, пользователь сайта

Комментарий

Пресс-служба акима Костаная предоставила комментарий: «В ходе мониторинга картографической автоматизированной информационной системы государственного земельного кадастра Республики Казахстан были выявлены неоформленные земельные участки под гаражами в районе улицы Гагарина, 17-23. В связи с этим 16.01.2023 г. РГУ «Департамент по управлению земельными ресурсами Костанайской области» в порядке осуществления государственного контроля за использованием и охраной земель государственным инспектором Камаловым Б. К. проведена внеплановая проверка на предмет незаконного занятия земель государственной собственности. В ходе проверки были установлены факты незаконного занятия земель государственной собственности, вручены предписания об устранении нарушений земельного законодательства, а именно об освобождении самовольно захваченных земельных участков девяти физическим лицам. В настоящее время ведется претензионная работа по истребованию указанного земельного участка. В случае отказа в освобождении акиматом города Костаная будет произведен демонтаж самовольно установленных гаражей. В дальнейшем местным исполнительным органом будет проводиться мониторинг за исполнением вышеуказанных предписаний».