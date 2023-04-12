О свалке во дворе домов №№ 60 и 60 «А» по пр. Кобланды батыра сообщила «НГ» жительница Костаная Айгуль КАДИРОВА.

- Свалка в нашем дворе образуется регулярно, - пояснила она. - Контейнеров для такого количества домов мало, а мусора скапливается много. Контейнеры переполняются, и мусор скидывают рядом с ними.

Пр. Кобланды батыра, 60 и 60 «А». Во дворе мусор скапливается с одной стороны контейнеров... / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

...и с другой / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

На месте корреспонденты «НГ» увидели несколько контейнеров и кучи мусора как с одной стороны контейнеров, так и с другой.

Свалки, в которых тонет весь микрорайон Юбилейный в Костанае, как нам сообщали две недели назад местные жители, так и не убрали. Мы увидели кучи мусора возле домов №№ 4, 20 и 23.

Свалку во дворе дома № 4 в Юбилейном спустя две недели так и не убрали / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Свалку во дворе домов №№ 20, 24 в Юбилейном тоже не вывезли / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ



Присоединяйтесь!

Замечайте, фотографируйте незаконные свалки на улицах и во дворах Костаная. Сообщайте о них в редакцию «НГ» по телефону 53-69-95, на WhatsApp 8-747-907-57-92, присылайте по адресу ng@ng.kz.