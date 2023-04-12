О «безобразном участке трубы», как его назвала наша читательница, сообщила «НГ» жительница Костаная Анара КУЛЕШОВА.

- Часто хожу внутри этого центрального двора, - рассказала она. - Давно уже вижу просто безобразный участок трубы в торце дома № 187 по ул. Баймагамбетова. Частично трубы голые, частично изоляция рваная, утеплитель вывалился на улицу, плюс сами трубы ржавые.

По указанному адресу корреспонденты «НГ» увидели участок теплотрассы небольшого диаметра с растрепанным утеплителем, местами трубы полностью без изоляции.

Ул. Баймагамбетова, 187. Трубы в торце дома с ветхой изоляцией и местами голые / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Трубы во дворе дома № 168 по пр. Абая, о которых «НГ» писала две недели назад, сотрудники КТЭК утеплили.

Пр. Абая, 168. Трубы во дворе дома закрыли со стороны детской площадки и... / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

…со стороны тротуара / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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