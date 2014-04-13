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Куда пойти с 13 по 19 апреля

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39

15 апреля,

12.00

«Гусенок», Н. Гернет, сказка

16 апреля,

12.00

«Ку-ка-ре-ку», Г. Ландау, сказка

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

13 апреля,

18.30

«Құдалар», М. Байжиев, трагикомедия

 

16 апреля,

17.00

«Кішкентай адамның үлкен трагедиясы», А. Чехов, комедия

19 апреля,

15.00

«Ойыншықтар әлегі», Н. Мендибаиров, ертегі

20 апреля,

18.30

 «Тіл табысқандар», М. Байжиев, комедия

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)

13 апреля,

18.00

«Одного кто знает?», Б. Швайгер, монодрама

14 апреля,

18.30

«Руки у нас холодные», по мотивам рассказов А. Чехова, драма, премьера

15 апреля,

12.00

«Малыш и Карлсон», А. Линдгрен, сказка

15 апреля,

17.00

«Невольница», А. Островский, комедия. Режиссер-постановщик Евгения Тикиджи-Хамбурьян (Москва).

Возрастное ограничение 16+. Премьера

16 апреля,

12.00

«Клочки по закоулочкам», Г. Остер, сказка

16 апреля,

17.00

«Дом Бернарды Альбы», Ф. Гарсиа Лорка, драма

Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

13 апреля,

15.00

Открытие выставки фотографий орнитолога Алексея Тимошенко «Животный мир в объективе»

Областная филармония им. Е. Умурзакова

мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,

тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02

14 апреля,

18.30

Jazz концерт. В программе джазовый коллектив под управлением Александра Евсюкова, А. Ибраев, Р. Понамарева, Н. Куснетова, А. Пикулева, С. Молдабеков

 

22 апреля,

19.00

Ratovich and Live Band. Концерт. Одни из самых талантливых музыкантов столицы подарят волшебное звучание фортепиано вместе с народно-симфоническим оркестром

Областной историко-краеведческий музей

ул. Алтынсарина 115,

тел.: 50-11-13, 50-10-23

До 21 апреля

«Правители Великой степи» - выставка в рамках международного проекта «Шествие Золотого человека по музеям мира». Экспонаты из фондов Национального музея Республики Казахстан

 Спортафишка

Что

Где

Когда

Фигурное катание на коньках. Чемпионат РК

Костанай, ул. Тауелсиздик, 132

13-14 апреля

Гандбол. Чемпионат РК среди девушек 2010 г. р.

Костанай, пр. Назарбаева, 137

13-16 апреля

Бокс. Чемпионат РК среди юниорок 2009-2010 г. р.

Костанай, школа бокса, ул. Гашека, 1/4

16-21 апреля

Вольная борьба. Республиканский турнир памяти участников боевых действий на Таджико-афганской границе и военных конфликтов среди юношей 2008-2010 г. р. и 2012-2013 г. р

Тобыл, СК «Астана»

13-15 апреля

Асык-ату, тогызкумалак. Чемпионат области по национальным видам спорта среди спортсменов с ограниченными возможностями

Костанай, ул. Гастелло, 15/3

13-14 апреля

Волейбол. Весенний чемпионат области среди юношей 2007-2008 г. р.

Костанай, (место проведения уточняется)

14-16 апреля

Волейбол. 3-й тур чемпионата области среди девушек 2010-2011 г. р.

 Костанай, СРК «Костанай»

14-16 апреля

Открытие 14 апреля, 13.00

Баскетбол. Весенний чемпионат области среди юношей 2011-2012 г. р.

 Рудный, ДЮСШ № 1

13-15 апреля

Шашки «100». Личный чемпионат области среди юношей и девушек 2003-2005, 2006-2008, 2009-2011, 2012-2013 г. р. и моложе (две номинации)

Костанай, Шахматный клуб, пр. Абая, 28

13-16 апреля

Настольный теннис. 2-й тур открытого клубного чемпионата области

Костанай, ул. Каирбекова, 310

14-16 апреля

Дзюдо. Открытый областной турнир памяти Ж. Қосабаева среди юношей 2007-2008 г. р.

с. Торгай, ДЮСШ

13-14 апреля

Бодибилдинг. 35-й Кубок РК

Рудный, КРЦ «Горняк»

14-17 апреля