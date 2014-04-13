Куда пойти с 13 по 19 апреля
Потехе - час!
|
Заведение
|
Дата и время
|
Что состоится
|
Областной театр кукол
ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39
|
15 апреля,
12.00
|
«Гусенок», Н. Гернет, сказка
|
16 апреля,
12.00
|
«Ку-ка-ре-ку», Г. Ландау, сказка
|
Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
|
13 апреля,
18.30
|
«Құдалар», М. Байжиев, трагикомедия
|
16 апреля,
17.00
|
«Кішкентай адамның үлкен трагедиясы», А. Чехов, комедия
|
19 апреля,
15.00
|
«Ойыншықтар әлегі», Н. Мендибаиров, ертегі
|
20 апреля,
18.30
|«Тіл табысқандар», М. Байжиев, комедия
|
Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)
|
13 апреля,
18.00
|
«Одного кто знает?», Б. Швайгер, монодрама
|
14 апреля,
18.30
|
«Руки у нас холодные», по мотивам рассказов А. Чехова, драма, премьера
|
15 апреля,
12.00
|
«Малыш и Карлсон», А. Линдгрен, сказка
|
15 апреля,
17.00
|
«Невольница», А. Островский, комедия. Режиссер-постановщик Евгения Тикиджи-Хамбурьян (Москва).
Возрастное ограничение 16+. Премьера
|
16 апреля,
12.00
|
«Клочки по закоулочкам», Г. Остер, сказка
|
16 апреля,
17.00
|
«Дом Бернарды Альбы», Ф. Гарсиа Лорка, драма
|
Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
|
13 апреля,
15.00
|
Открытие выставки фотографий орнитолога Алексея Тимошенко «Животный мир в объективе»
|
Областная филармония им. Е. Умурзакова
мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,
тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02
|
14 апреля,
18.30
|
Jazz концерт. В программе джазовый коллектив под управлением Александра Евсюкова, А. Ибраев, Р. Понамарева, Н. Куснетова, А. Пикулева, С. Молдабеков
|
22 апреля,
19.00
|
Ratovich and Live Band. Концерт. Одни из самых талантливых музыкантов столицы подарят волшебное звучание фортепиано вместе с народно-симфоническим оркестром
|
Областной историко-краеведческий музей
ул. Алтынсарина 115,
тел.: 50-11-13, 50-10-23
|
До 21 апреля
|
«Правители Великой степи» - выставка в рамках международного проекта «Шествие Золотого человека по музеям мира». Экспонаты из фондов Национального музея Республики Казахстан
Спортафишка
|
Что
|
Где
|
Когда
|
Фигурное катание на коньках. Чемпионат РК
|
Костанай, ул. Тауелсиздик, 132
|
13-14 апреля
|
Гандбол. Чемпионат РК среди девушек 2010 г. р.
|
Костанай, пр. Назарбаева, 137
|
13-16 апреля
|
Бокс. Чемпионат РК среди юниорок 2009-2010 г. р.
|
Костанай, школа бокса, ул. Гашека, 1/4
|
16-21 апреля
|
Вольная борьба. Республиканский турнир памяти участников боевых действий на Таджико-афганской границе и военных конфликтов среди юношей 2008-2010 г. р. и 2012-2013 г. р
|
Тобыл, СК «Астана»
|
13-15 апреля
|
Асык-ату, тогызкумалак. Чемпионат области по национальным видам спорта среди спортсменов с ограниченными возможностями
|
Костанай, ул. Гастелло, 15/3
|
13-14 апреля
|
Волейбол. Весенний чемпионат области среди юношей 2007-2008 г. р.
|
Костанай, (место проведения уточняется)
|
14-16 апреля
|
Волейбол. 3-й тур чемпионата области среди девушек 2010-2011 г. р.
|
Костанай, СРК «Костанай»
|
14-16 апреля
Открытие 14 апреля, 13.00
|
Баскетбол. Весенний чемпионат области среди юношей 2011-2012 г. р.
|
Рудный, ДЮСШ № 1
|
13-15 апреля
|
Шашки «100». Личный чемпионат области среди юношей и девушек 2003-2005, 2006-2008, 2009-2011, 2012-2013 г. р. и моложе (две номинации)
|
Костанай, Шахматный клуб, пр. Абая, 28
|
13-16 апреля
|
Настольный теннис. 2-й тур открытого клубного чемпионата области
|
Костанай, ул. Каирбекова, 310
|
14-16 апреля
|
Дзюдо. Открытый областной турнир памяти Ж. Қосабаева среди юношей 2007-2008 г. р.
|
с. Торгай, ДЮСШ
|
13-14 апреля
|
Бодибилдинг. 35-й Кубок РК
|
Рудный, КРЦ «Горняк»
|
14-17 апреля
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