Конкурс для владельцев полноприводных автомобилей

Истории о самой подходящей технике для наших дорог и о том, как она выручает в сложных ситуациях, можно присылать по адресам ngkonkurs@gmail.com, skiba@ng.kz, на номера WhatsApp 8-747-907-57-92, 8-707-565-03-47 и в директ Instagram.

Победителей конкурса ждут призы: сертификат на покупку запчастей от компании АвтоPROT на сумму 30 000 тенге (ул. Карбышева, 6/2, WhatsApp 8-705-706-05-55) и сертификаты на покупку запасных частей или масла от Zakaz auto group сети автомаркетов и СТО на сумму 20 000 и 10 000 тенге, а также сертификаты на диагностику автомобилей (пр. Нурсултана Назарбаева, 34, Карбышева, 34 «А», тел.: 8-714-2-74-90-74, 8-705-925-35-90).

Участница № 10 - Любовь ЛЫМАРЬ (с. Федоровка).

Стаж вождения: 12 лет. Автомобиль: Mazda MPV. Цвет: синий. Пробег: 200 000 км. Год выпуска: 1996. Объем двигателя: 2,5 л, дизельный. КПП: автоматическая.

Любовь Лымарь: «Наша семья очень любит отдых на природе в любое время года» / Фото из личного архива

- «Мазду» мы приобрели как семейный автомобиль, который будет отвечать требованиям в поездках на отдых, так как наша семья очень любит отдых на природе в любое время года. Автомобиль не новый, но достаточно вместительный - семейный минивэн на 7 мест, из комфорта есть кондиционер.

Автомобиль выбрали за вместительность, проходимость и комфорт / Фото из личного архива

У нас в семье это не первый автомобиль, но данная версия нам полюбилась вместительностью, проходимостью и набором необходимого минимума комфорта, который обязателен для отдыха на природе всей семьей. У мужа есть второй автомобиль - Volkswagen, поэтому его машину мы называем «Мальчик», а мою - «Девочка».

Чаще «Мазду» используем в поездках на рыбалку, в лес, как прогулочный с детьми. В этом автомобиле удобно спать, все сиденья раскладываются. Так что в любое время, находясь в пути, можно отдохнуть.

С «Девочкой» было несколько интересных историй. Один случай был на речке Тогузак в Федоровском районе: к нам должны были приехать друзья, за которыми я и моя подруга поехали ночью в с. Новошумное, так как я сама оттуда родом, там сейчас живут родители. Назад возвращались уже в темноте, был дождь. Ничего не видно, только молнии освещают темноту. Переехав вброд речку, мы перепутали дороги и не там повернули. Вовремя сообразили, стали разворачиваться назад, забуксовали, выехали... а нам навстречу фарами издалека кто-то моргает. Оказалось, что нас долго не было и мужчины заволновались, поехали нас искать... нашли! Утром поняли, что мы были очень близко к границе с Россией.

Зимняя рыбалка на р. Тогузак возле с. Новошумное / Фото из личного архива

Был случай, когда поехали на зимнюю рыбалку в Новошумное. Приехали, поставили палатку. Вокруг никого нет, дорог тоже нет. Была метель, замела все. Я несколько раз съездила в Новошумное: то детей отвезти, то рыбу. Накатала хорошую дорогу и стали постепенно собираться местные рыбаки, теперь они могли проехать!

Бывало также, что приходилось буксовать, но из любой грязи или сугроба моя «Девочка» всегда выезжала!

Условия конкурса

Вы можете поддержать участницу № 10 Любовь Лымарь в stories аккаунта Instagram @ng.kz_ с 11.00 субботы, 15 апреля, до 11.00 воскресенья, 16 апреля. Редакция оставляет за собой право аннулировать голоса в Instagram при подозрении на их накрутку.

Вы также можете принести в любой пункт приема объявлений «НГ» купон, размещенный на этой странице, написав на нем номер и фамилию участника. Купоны принимаются с 9.00 четверга, 13 апреля, до 10.00 понедельника, 17 апреля. Один купон равен 10 голосам. Все поступившие голоса (купоны и stories) будут суммироваться в общий рейтинг.

В поддержку участника № 9 Сергея Вавилова поступило 234 голоса.