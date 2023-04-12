Быстрее, чем кулич, а про вкус вы друг другу потом расскажете

Выглядит царский кекс очень нарядно / Скриншот с youtube-канала Василия ЕМЕЛЬЯНЕНКО

Предпасхальные метания разрешаем за счет опытного кулинара. Мы уже давали десятки рецептов и куличей, и творожной пасхи. Через поисковик сайта ng.kz их легко найти. Поэтому на сей раз решили подыскать рецепт недрожжевой выпечки, но такой, чтобы подходила к застолью после длительного поста. Тем более что и украшает свой кекс шеф-повар Василий ЕМЕЛЬЯНЕНКО в соответствии с пасхальной традицией.

Кекс он называет «царским» за внешнюю красоту и щедрое внутреннее содержание. Смешать муку, сахар, ванильный сахар, щепотку соли, соду. В другой миске - орехи, изюм, любые сухофрукты, которые нарезать помельче, если речь идет о кураге, черносливе. Василий ненавидит крашеные псевдоцукаты. Натуральные, например, из апельсиновых корочек, - пожалуйста. В свой кекс дополнительно к изюму он положил вяленые вишню и клюкву, еще орехи двух видов - грецкие и фундук. Их надо измельчить примерно до размеров изюма. Добавил цедру разных цитрусовых. Много. Сухофрукты и орехи высыпать в сухую смесь, перемешать. Отдельно разболтать яйца и добавить к сухим ингредиентам, перемешать, потом туда же добавить сметану и творог. С этого момента Василий перемешивает тесто рукой в перчатке, попутно рассказывая, что творог через сито не протирает, достаточно размять вилкой. Последним в тесто отправляется растопленное сливочное масло.

Форма нужна кексовая, с отверстием посредине. Можно металлическую. Емельяненко пользовался силиконовой конусовидной размером 21 на 10 см. Печь кекс около часа: сначала полчаса при 180 градусах, еще 20-30 минут при 160. Длительность выпекания зависит от духовки, поэтому не забывайте проверять изделие на готовность деревянной шпажкой.

Кекс пропитывается сиропом на основе коньяка (ром, виски). Алкоголь в ковшике греют до кипения, его надо поджечь, чтобы видеть, когда полностью исчезнут алкогольные пары, тогда огонь на поверхности спиртного погаснет. Добавить сахар и апельсиновый сок. Когда сахар полностью растает, можно выключать. Кекс пропитывают горячим, вынув из формы и поставив на решетку. Можно его наколоть зубочисткой или той же деревянной шпажкой.

На верхнюю часть кекса нанести традиционную белую пасхальную глазурь, украсить цукатами, свежими ягодами, посыпкой.

Ингредиенты

Для теста: мука - 255 г, сахар - 200 г, сахар с ванилью - 30 г, яйца СО - 3, твopor 9% - 300 г, сливочное масло в тесто - 75 г, сл. масло для смазывания формы - 20 г, смeтaнa 25% - 100 r, соль - щепотка, сода - 1ч. л., цедра 1-го апельсина, 1-го лайма, 0,5 грейпфрута, изюм - 50 г, фундук - 50 г, грецкий орех - 50 г, сушеная клюква - 50 г, вяленая вишня - 50 г.

Для пропитки: коньяк - 60 г, апельсиновый сок - 60 г, сахар - 150 г.

Для глазури: белок - 40 г, сахарная пудра - 200 г, лимонный сок - 10-15 г (взбить в крепкую пену).