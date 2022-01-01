По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 38 пар. Самому молодому жениху - 19 лет, невесте - 18. Самому зрелому жениху - 48 лет, невесте - 48;

- зарегистрированы 4 развода, 1 из них - по решению суда;

- зарегистрированы 62 новорожденных: 31 девочка и 31 мальчик. Самые популярные имена малышей: Аида, Аделина, София, Ислам, Арлан, Аян. Самые редкие имена: Жайна, Николь, Элеонора, Илиана. Самому молодому папе - 19 лет, маме - столько же. Самому зрелому папе - 40 лет, маме - 39;

- умерли 24 человека: 13 мужчин (в том числе 1 ребенок) и 11 женщин.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступило 2 006 вызовов. Из них 826 - к детям. В том числе на травмы и несчастные случаи - 342, из них 37 - к детям. Поступило 13 вызовов на ДТП. В авариях пострадали 15 человек, 10 из них были экстренно госпитализированы. В ДТП пострадал 1 ребенок;

- скорая помощь доставила в больницы 447 человек.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС»:

- по области на пожары совершено 17 выездов, на случаи горения - 24 выезда. При пожарах погибли 2 человека.

По данным центра психического здоровья:

- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 149 человек, из них поместили 137: 124 мужчины и 13 женщин.

По сведениям пресс-службы ДП:

- зарегистрировано 139 уголовных правонарушения, в том числе 45 краж и 33 мошенничества;

- разыскано 8 без вести пропавших лиц;

- раскрыто 53 преступления;

- зарегистрировано 12 наркоправонарушений: 3 наркопроступка, 7 фактов сбыта, 1 факт хранения;

- за выходные сотрудники полиции задержали 22 водителя, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения;

- сотрудники полиции оказали помощь более чем 20 водителям, попавшим в сложную дорожную ситуацию.