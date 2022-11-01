Участников конкурсов сегодня оценивают так, что это не имеет отношения к качеству строительства

В Костанае субъекты разных сфер строительного бизнеса обсудили изменения, которые планируется внести в правила государственных закупок. Как выразился кто-то из участников, «по жизненным показаниям». На площадке региональной палаты предпринимателей Костанайской области сошлись заказчики в лице представителей госорганов, подрядчики, то есть собственно строители, проектировщики, специалисты инжиниринговых компаний.

Один из примеров затянувшейся реконструкции - здание морга в Костанае / Фото Ксении РЕБИК

Застрельщиком изменений выступает министерство финансов. Обсуждаются они, конечно, в разных отраслях. В строительной особенно заинтересовано. В том числе и потому, что изменения и дополнения, которые вносились ранее в Правила осуществления государственных закупок, не способствуют развитию строительных, проектных компаний. По крайней мере, в регионах, говорилось на встрече.

Заявляли это аргументированно, с примерами. Так, с 2020 года для претендентов на условную скидку, то есть как преференция для участника конкурса, появился показатель уплаченных налогов. Вроде бы этот ПУН должен был доказывать и добросовестность, и успешность компании, и даже длительность присутствия на рынке - за полгода же высокий коэффициент не наработаешь. Но что вышло на деле? Высокий ПУН стал соблазном, например, для слияния компаний, в том числе из разных сфер бизнеса. У одной - строительная лицензия, у другой, которая десять лет трудилась на ниве реализации алкоголя, - высоченный показатель уплаченных налогов. Плод их «женитьбы» получает мощный потенциал для победы в конкурсе госзакупок, доустим, на капитальный ремонт школы.

Еще один важный показатель - опыт работы, присутствия на рынке строительных услуг. С этим ситуация на грани абсурда. Дело в том, что опыт тоже можно приобрести при слиянии компаний, купить фактически.

- Это все равно, что считать, будто человек, продавший свою трудовую книжку кому-то, передал ему реально свой стаж работы, опыт, профессионализм, - сказал на встрече , - проектировщик Евгений ОСТАПЧУК, - вообще, все те изменения, которые в последние годы вносились в правила госзакупок, никакого отношения к качеству строительства не имеют.

Зато дополнение, которое по праву можно назвать долгожданным, в правила никак не попадет. Речь - о региональном коэффициенте, который давал бы при прочих равных условиях преимущество местным поставщикам работ и услуг. Актуально это для многих сфер. Для строительной - очень и очень.

В этом году Комитет по делам строительства и ЖКХ министерства индустрии предложил внести изменения в Правила осуществления госзакупок «в части присвоения потенциальному поставщику условной скидки в размере 2% за наличие в течение двух лет регистрации в регионе заказчика». И попросил обсудить его в регионах на базе филиалов палаты предпринимателей, чтобы все-таки прийти к общему знаменателю. С одной стороны, Казахстан является единым общим рынком для компаний из всех областей, с другой - налицо проблемы в региональном бизнесе.

- Выигрывая в конкурсах государственных закупок, строительные, проектные, инжиниринговые компании из других регионов заходят на местный рынок, не имея соответствующей технической базы, специалистов. Как говорится, с одной ручкой в руках. Нанимая местные компании в субподряд, платят им незначительные средства от суммы финансирования по договорам государственных закупок (от 70 до 80%). Бывают случаи, когда с субподрядчиками и вовсе не расплачиваются, «кидают» их, - говорила на встрече с коллегами руководитель ассоциации строителей Костанайской области Ирина ВИКУЛОВА, - руководители большинства местных компаний отмечают, что за последние два года значительно сократился портфель заказов, указывают на серьезное снижение доходности. Работодатели вынуждены сокращать рабочие места.

Представители заказчиков также указывают на трудности при дистанционной работе с подрядными и проектными организациями. Когда требуется ежедневное взаимодействие заказчиков с генподрядчиками, проектировщиками по согласованию, переутверждению возникающих в процессе строительства изменений и дополнений по проектам.

Компании из других регионов, например, с юга, мало ориентируются в специфике работы в северной области, сложно осваиваются с расположением коммуникаций, не могут быстро наладить взаимодействие с поставщиками коммунальных услуг. Итогом становится затягивание сроков работ, судебные разбирательства. Таких примеров с «пришлыми» подрядчиками по всей Костанайской области немало, отметила Викулова и назвала несколько: реконструкция Дома ребенка в Рудном, строительство многоэтажных жилых домов №№ 19, 20, 21 в микрорайоне Аэропорт и 17 пятиэтажных домов в микрорайоне Кунай Костаная, реконструкция школы в районе Б. Майлина. реконструкция здания судмедэкспертизы (морга) в областной больнице.

Никто не говорит о том, что строительный рынок области должен наглухо закрыться для компаний из других регионов, речь идет о преимуществе для местных.

- Считаем такую постановку вопроса вполне нормальной, разумной, - прокомментировала «НГ» ситуацию Ирина Викулова, - вечный субподряд для костанайских поставщиков разоряет компании, не дает им развиваться, и уже есть такие печальные примеры. Кроме того, вопрос налоговых поступлений - тоже не последний по значению. Работают наши компании, значит, налоги остаются в области, пополняется бюджет.

Костанайцы высказались за введение регионального коэффициента в размере 2% (хотели бы и 5%, но стараются быть реалистами). И не считают 2-летний срок регистрации завышенным. Пока это все еще предложение, но постепенно оно укрепляется аргументами. Свои позиции должны высказать все регионы Казахстана, затем консолидированное мнение в министерствах будет продвигать уже НПП «Атамекен». Всем, кто заинтересован в этой теме, но пока не полностью в курсе, можно увидеть предложения, сравнительную таблицу по ним на сайте открытых НПА, там же можно прикрепить свой отклик.