Так отзываются костанайцы о качестве уличного освещения в областном центре

Жалобы на него - одни из самых частых для службы 109, причем во все времена года. Едва заступив на должность, аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ ввел практику на еженедельных аппаратных совещаниях рассматривать самые «злостные» вопросы, поступившие в iKomek. И одной из первых была проблема с упавшим фонарем. Но это воистину - капля в море. Недаром на всех буквально встречах с населением градоначальник именует уличное освещение «бичом города», дает поручения исправить ситуацию. Но светлее в Костанае не становится.

Два года, семь лет... Кто больше?

В середине ноября как раз на аппаратном совещании были оглашены такие данные: с начала года в ситуационный центр iKomek поступило 2 523 жалобы по уличному освещению, из них 2 215 разрешены, а 308 находятся в работе. Большая часть обращений - либо освещения нет вообще, либо надо менять перегоревшие светильники, мерцающие лампы.

Самая типичная картинка вечернего Костаная - улица освещена фонарями с одной стороны / Фото пользователя Ночной Дозор

То есть проблема явственно делится на две части: полная тьма и качество имеющегося освещения. Жалоб полно и на то, и на другое. В областном центре до сих пор немало мест, где темень беспросветная или свет ну очень скуден. В «НГ», например, писала жительница улицы Герасимова, на которой всего-то два фонаря - в начале и в конце улицы. Приходится каждый день встречать ребенка из школы. Совсем не освещена улица Хакимжановой на участке от Садовой до Строительной, а там, кстати, нет тротуаров. Жители улицы 1 Мая, в районе центрального стадиона, просят дать света уже два года.

Но два года - по-костанайски еще не срок. В конце октября в «НГ» прислали сообщение с фото. На снимке - ни дать ни взять «Черный квадрат» Малевича. Люди сняли темноту на улицах 3-й, 4-й и 5-й Костанайских. Дописали подробности, что на соседних 2-м и 3-м проездах Цветочной лампочки есть, но очень тусклые, а на 6-й Костанайской - единственная, около магазина «Надир». Один из авторов сообщил, что живет в этом районе 7 лет, хорошо освещена только 1-я Цветочная, на остальных же - тьма-тьмущая.

Редакция, которая сначала взялась за тему как за локальную, сделала по этому именно поводу запрос в акимат. И получила ответ от руководителя отдела ЖКХ Данияра САБИТОВА. Там говорилось, что бюджетных средств для обустройства освещения на указанных улицах в 2022 году не предусмотрено. На следующий год предусмотрена подача бюджетной заявки для устройства сетей уличного освещения на 3-й, 4-й и 5-й Костанайских.

Все бы ничего, можно вроде бы людям надеяться, если бы не повторяемость ситуации.

Жители в 2020 году уже обращались со своей проблемой в акимат. И им прежний руководитель того же отдела Наурзбай МУСИН уже отвечал, что «нами будут подготовлены расчеты и поданы в бюджетную комиссию для выделения дополнительных финансовых средств на устройство уличного освещения и включения в план на 2021 год». Люди прислали в редакцию этот ответ. Понятно, почему старожилы района говорят уже о семи годах.

Цитируем, чтобы создать публичный контекст для частых поручений акима Костаная по решению проблем со светом для горожан.

Вечные сумерки

Со второй половины октября валом пошли жалобы на то, что существующее освещение в Костанае плохое. Понятно, почему в это время: осень, ранние сумерки, дожди, черный мокрый асфальт, который, кажется, поглощает свет фонарей. Тем более что он какой-то... жидкий. Как выразилась автор еще одного сообщения в «НГ», «город при включенных фонарях так и остается во мраке». Они горят для галочки.

- Говорю об улицах, по которым еду с работы, - написала она, - Абая, Карбышева, Алтынсарина, Назарбаева, Майлина, Гоголя, Чкалова (7-й мкр-н до КЖБИ), Арстанбекова (8-й мкр-н)... Мне все улицы города перечислять? Баймагамбетова забыла еще. И это ведь основные улицы, не окраины.

В районе "Жана кала" фонари светят как надо: с двух сторон

Мы подрядили всех родных, знакомых на машинах, чтобы сделали еще один срез. Точно, говорят, свет фонарей во многих местах слабенький. Был спорный момент по Алтынсарина. Выяснили, что на участке вдоль района Жана кала освещение прямо хорошее, яркое. Правда, дальше, если ехать в сторону КЖБИ в половине седьмого вечера, когда люди массово возвращаются с работы, действительно темно.

Кухаркина экономия

Само собой, ходили мы по городу и ножками, тем более что есть районы прямо пристрелянные, где, например, автор материала бывает каждый день и не единожды. Причем потемну выхожу на автобусную остановку и потемну же возвращаюсь. Идеальный эксперт, без ложной скромности.

По улице Баймагамбетова - целая аллея обезглавленных фонарей. Реально не нужны? / Фото Галины КАТКОВОЙ

Предлагаю небольшую прогулку. Начну с улицы Сибирской, от школы для умненьких айтишных детей «Озат» топаем по скользкой дороге в сторону Баймагамбетова. Тротуаров нет. Освещена лишь нечетная сторона, 9 фонарей, три горят, три не горят, а значит, метров 90 ползешь в темноте, дальше - снова горят. Идем на остановку «Бассейная», едем к центру, из окна автобуса наблюдаем, как на перекрестке Дощанова - Баймагамбетова освещение по одной стороне улицы обрывается и до самого драмтеатра его нет. Может, и дальше тоже, но нам на Гоголя. Та же песня: фонари - по одной стороне, до Абая то горят, то пропуск. Присматриваемся, не горят, можно сказать, со смыслом. На здании КНБ своих штук 8 мощных ламп по верхнему карнизу, напротив, соответственно, фонарики отдыхают. В Центральном сквере светятся, значит, за периметром по улице выключим. Какая-то прямо кухаркина экономия. Особенно злит она, когда касается остановок. На той же Баймагамбетова остановка «Горбаня» без освещения. И по Гоголя рядом с библиотекой без света. При этом фонарные столбы везде стоят, и даже не по одному. Где-то светильники есть, а где-то демонтированы. По Баймагамбетова на описанном выше участке прямо аллея из обезглавленных фонарных столбов.

На остановке «Горбаня» уличный светильник демонтировали / Фото Галины КАТКОВОЙ

А вообще, это фишка Костаная - освещение по одной стороне улиц. Даже центральных.

- Недавно случилась неприятность на большой парковке, где родители, которые возят детей в ФМЛ, оставляют машины. Парковка эта у краснокирпичной стены. Высадила и проводила своего школьника, иду к машине и получаю ощутимый толчок бампером другого автомобиля, - рассказала жительница Костаная Тамара ЕГОРОВА, - ничего страшного не случилось, но радости мало. А если бы ребенок шел? Парковка не освещена. Раньше, когда на Абая фонари горели с обеих сторон, света и здесь хватало. А теперь вот так.

Пишите письма

Вопросами избирательного освещения мы заинтересовались. Направили очередной запрос в отдел ЖКХ. Спрашивали, сколько светильников в городе, сколько неисправных, кто обслуживает сети, почему такое разное качество освещения. Отвечал нам снова господин Сабитов, хотя спрашивали мы курирующего заместителя акима города Алмата Исмагулова, которого по вопросам света и тьмы как-то поднимал на совещании глава местной власти.

Светильников в городе около 15 000, написали нам, 1 120 не горящих, из них 536 на гарантии, то есть их должны ремонтировать организации, которые вели монтаж сетей уличного освещения. В адрес ТОО «Арвис», ТОО «ВАН», ТОО «Костанай жолдары», ТОО «ЭПК-forfait» от отдела ЖКХ направлены письма, чтобы исполнили свои обязательства. Те, которые не на гарантии, обслуживает до конца года ТОО «IT Умный город». Понаблюдаю, когда этот город отреагирует на отключение фонарей по Сибирской. Ведь говорили, что современные технологии позволяют удаленно управлять каждым светильником, во всяком случае, видеть, что погас.

На Алтынсарина, около Жана кала, освещение хорошее, говорилось в ответе, потому, что там недавно делали капитальный ремонт, а на Абая его произвели в 2016 году, сети уже износились, будет подана бюджетная заявка. Если денег дадут, то в 2023 году освещение обновят.

Со времен службы 05

В запросе мы спрашивали и о том, не экономит ли город на светильниках, как их выбирают, сколько стоят те, что сейчас используются, изменились ли стандарты устройства уличного освещения... Но этого плана вопросы руководитель отдела проигнорировал, хотя горожане хотят знать как раз это.

Мы обратились к проектировщикам и выяснили, что основные стандарты не изменились. Как и прежде, между фонарными опорами расстояние должно быть 30-35 м, освещение автобусных остановок - сбоку или сзади - святое, как и перекрестков, пешеходных переходов.

Отыскали мы и специалиста, который много лет работал в компании «Адал И», главной фирме, которая раньше обслуживала сети уличного освещения в Костанае. Человек рассказал прямо небывалые вещи по нынешним временам: в службу «05» люди звонили по поводу одного! вдруг погасшего фонаря, и заявку принимали, и реагировали в течение суток. А раз в месяц акимат в лице сотрудника ЖКХ выезжал вместе с «адаловцами» в рейд. Специалист назвал его планово-предупредительным. Акиматовский инспектор считал неработающие светильники, так отрабатывали район за районом. Как с юмором выразился собеседник, чтобы никакая улица разом «не откинулась». Он считает, что официально никто не мог приказать освещать улицы по одной стороне, но раз реакции нет, то акимат принимает правила игры. И дело, видимо, действительно в экономии, кроме того, давят рамки казахстанского содержания при госзакупках.

Где сегодня освещение лучше всего? По трассе на аэропорт. Что там горит? Светильники фирмы «Филипс», которые дают мощный и теплый свет, выдерживают капризы нашего климата. Но это дорогие штучки. Еще года полтора назад они стоили от 120 тысяч тенге. А сегодня в приоритете лампы казахстанские, карагандинские, например, часто берут. Их осветительные параметры на старте, может, и вполне сопоставимы с импортными лампами, но в эксплуатации они слабее, быстрее выходят из строя. Ну и контроль, конечно, нужен от заказчика более жесткий за тем, как работает освещение.

Не так давно аким города Марат Жундубаев говорил, что вопрос этот «надо решать системно». Наверняка горожанам хотелось бы в подробностях узнать, что руководство города вкладывает в это понятие. Уж очень темень достала.