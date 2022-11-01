О двух открытых участках теплотрассы сообщила «НГ» жительница Костаная Екатерина ЩЕРБАКОВА, председатель ОСИ по ул. Бородина, 144.

Ул. Бородина, 144. Теплотрасса напротив дома открыта с лета

- Рядом с нашим домом открыты несколько участков на двух теплотрассах, - рассказала она. - Одна труба заходит в дом, вторая расположена напротив дома. На обоих очень ветхая изоляция, которая местами совсем прохудилась и сейчас свисает. Заявку о том, что нужно изолировать трубы, я подала в КТЭК еще в конце сентября, до начала отопительного сезона. Но до сих пор ничего не сделано.

Ул. Бородина, 144. Трубы, входящие в дом, частично с ветхой изоляцией, частично открыты

По указанному адресу корреспонденты «НГ» увидели одну голую трубу, которая заходит в дом № 144 по ул. Бородина, и вторую - напротив дома, на ней нет изоляции в нескольких местах.

Ул. Победы, 70. Теплотрассу за зданием утеплили

Трубы за зданием № 70 по ул. Победы, недалеко от входа в парк Победы, о которых «НГ» писала две недели назад, работники КТЭК хорошо закрыли. Второй участок труб маленького диаметра, расположенный рядом с общественным туалетом в парке Победы, остался без изоляции.

Трубы в парке Победы, недалеко от общественного туалета, за две недели не закрыли

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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