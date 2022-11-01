О горах мусора по обе стороны от контейнеров, расположенных рядом с домом № 107 по ул. Козыбаева, сообщила «НГ» жительница Костаная Татьяна ТИМОШЕНКО. По словам женщины, мусор рядом с этими контейнерами скапливался регулярно, а сейчас его стало больше из-за открытия нового супермаркета.

Ул. Козыбаева, 107. Свалка рядом с домом «расползается» на проезжую часть

- Супермаркет открыли еще летом, но сейчас он, так сказать, раскрутился, - рассказала Тимошенко. - Сотрудники магазина регулярно выбрасывают большие картонные коробки, ящики, полиэтиленовые пакеты. Все это не вывозится неделями. Контейнеры расположены недалеко от проезжей части, поэтому мусор часто разносит на дорогу.

На месте корреспонденты «НГ» увидели три практически не заполненных мусорных бака, рядом с которыми лежат старые большие клетчатые сумки, их в народе называют «китайскими», объемные картонные коробки, пластиковые детали, пакеты, бумага...

Свалка рядом с общественным туалетом в парке Победы уменьшилась, но не исчезла

Свалка в парке Победы, о которой «НГ» писала две недели назад, стала чуть меньше, но полностью мусор не убрали.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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