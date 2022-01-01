Мой муж - работающий пенсионер. Недавно нам позвонили из пенсионного центра и предъявили претензию, почему он не снимает свои пенсионные начисления. На его карте действительно имеется сумма - около трех месячных пенсий. Мы планировали использовать их для ремонта нашего автомобиля. Сначала подумали, что это какой-то развод, и муж не пошел в указанный кабинет. Но через неделю нам снова позвонили, и уже прозвучала угроза, что выплата пенсии будет приостановлена, если он не явится. В пенсионном центре мужу объяснили, что это не они требуют операций с карточкой Народного банка, а сам банк. Удивительная история, после которой у мужа на нервной почве повышалось давление и пропадал сон. Законны ли подобные действия по отношению к пенсионерам?

Лидия ГРУЗИНА, г. Костанай

Комментарий

Ситуацию прокомментировали в Костанайском городском отделе по социальному обеспечению филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Костанайской области.

Согласно п. 64 «Правил предоставления государственной базовой пенсионной выплаты за счет бюджетных средств, а также назначения и осуществления пенсионных выплат по возрасту, государственных социальных пособий по инвалидности, по случаю потери кормильца, государственных специальных пособий», утвержденных приказом министра здравоохранения и социального развития РК от 14 апреля 2015 года № 223, отделение госкорпорации приостанавливает выплату пенсий и пособий с первого числа следующего месяца при отсутствии расходных операций три и более месяцев по банковскому счету получателя, представляемых уполномоченной организацией по выдаче пенсий и пособий.

- Отделы госкорпорации ежеквартально осуществляют сверку списков получателей, представленных банками второго уровня на основании заключенного договора об оказании банковских услуг по выплате пенсий и пособий, - пояснила руководитель отдела Алима БЕГЕНОВА. - Таким образом, мы проверяем наличие заявлений о накоплении денежных средств получателями. Если отсутствует заявление от получателя на накопление денежных средств на банковском счете, его уведомляют о необходимости обращения в отдел для заполнения заявления о накоплении денежных средств на банковском счете.