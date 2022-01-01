Куда пойти с 1 по 7 декабря
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областной театр кукол
ул. Перронная, 20,
тел.: 90-10-29, 90-11-39
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3 декабря,
12.00
|
«Экопатруль», Ю. Семенова, сказка, премьера
|
4 декабря,
12.00
|
«Экопатруль», Ю. Семенова, сказка, премьера
|
Областной казахский театр драмы им. И. Омарова
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
|
2 декабря,
11.00
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«Бұртима», М. Супонин, ертегі
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4 декабря,
17.00
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«Өтелмеген парыз», Т. Әбдік, драма
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7 декабря,
10.00
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«Бұртима», М. Супонин, ертегі
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Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)
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3 декабря,
12.00
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«Два веселых гуся», М. Супонин, сказка
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4 декабря,
12.00
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«Правильно питайся, здоровьем заряжайся», сказка
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Областная картинная галерея
ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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В течение месяца
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«Листопад» - персональная выставка костанайского художника Сергея Ли
|
В течение месяца
|
«Всегда любимый край» - выставка, посвященная итогам областного художественного проекта «Пленэр-2022»
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Областная филармония им. Е. Умурзакова
мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,
тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02
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4 декабря,
19.00
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Тоқтар мен Бейбіт, концерт
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7 декабря,
19.00, 21.30
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Tynda.music представит новую программу музыки великого кинокомпозитора Ханса Циммера в исполнении симфонического оркестра и хора
Спортафишка
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Что
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Где
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Когда
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Вольная и женская борьба. Открытый областной турнир среди юношей 2008-2009, 2010-2012 г. р. памяти тренера по вольной борьбе Б. Ж. Каржаубаева
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с. Караменды
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1-3 декабря
|
Пара настольный теннис. Кубок области
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Костанай, ул. Каирбекова, 310
|
1-2 декабря
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Бокс. Чемпионат РК среди старших юношей 2007-2008 г. р.
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Костанай, Школа бокса, ул. Гашека, ¼
|
1-6 декабря, Открытие 1 декабря, 14.00
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Самбо. Открытый республиканский турнир среди юношей и девушек 2007-2009, 2010-2011 г. р., посвященный Дню независимости Республики Казахстан
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Костанай, ФСО «Динамо»
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1-8 декабря
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Тэквондо. Открытый областной турнир среди детей, кадетов и юниоров, посвященный Году детей
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Костанай, ул. Текстильщиков, 9
|
2-4 декабря
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Летнее президентское многоборье. 3-й этап кубка области
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Лисаковск, Центральный стадион
|
2-4 декабря
|
Казак куреси. Открытый областной турнир среди юношей и девушек, посвященный Дню независимости Республики Казахстан
|
Лисаковск, ГДЮСШ
|
2-4 декабря
|
Джиу-джитсу. Чемпионат области среди мужчин и женщин
|
Тобыл, ул. Механизаторов, 5/3
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2-3-декабря
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