В ночь на 27 ноября Экибастуз остался без отопления в 30-градусный мороз. Главной причиной участившихся аварий системы теплоснабжения в Казахстане называют низкие тарифы на тепло. Нужно ли их резко повысить? Да. Лучше сейчас платить больше, чем потом замерзать в своих квартирах.

Да. Политика сдерживания тарифов уже привела к критическому износу теплосистемы.

Нет. Повышение тарифов на тепло приведет к социальному взрыву.

Нет. Государств должно решать эту проблемы, не залезая в кошельки населения.

