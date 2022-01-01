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Куда пойти с 1 по 7 декабря

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20,

тел.: 90-10-29, 90-11-39

3 декабря,

12.00

«Экопатруль», Ю. Семенова, сказка, премьера

4 декабря,

12.00

«Экопатруль», Ю. Семенова, сказка, премьера

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

2 декабря,

11.00

«Бұртима», М. Супонин, ертегі

4 декабря,

17.00

«Өтелмеген парыз», Т. Әбдік, драма

7 декабря,

10.00

«Бұртима», М. Супонин, ертегі

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)

3 декабря,

12.00

«Два веселых гуся», М. Супонин, сказка

4 декабря,

12.00

«Правильно питайся, здоровьем заряжайся», сказка

Областная картинная галерея

ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

«Листопад» - персональная выставка костанайского художника Сергея Ли

В течение месяца

 «Всегда любимый край» - выставка, посвященная итогам областного художественного проекта «Пленэр-2022»

Областная филармония им. Е. Умурзакова

мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,

тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02

4 декабря,

19.00

Тоқтар мен Бейбіт, концерт

 

7 декабря,

19.00, 21.30

Tynda.music представит новую программу музыки великого кинокомпозитора Ханса Циммера в исполнении симфонического оркестра и хора

Спортафишка

Что

Где

Когда

Вольная и женская борьба. Открытый областной турнир среди юношей 2008-2009, 2010-2012 г. р. памяти тренера по вольной борьбе Б. Ж. Каржаубаева

с. Караменды

1-3 декабря

Пара настольный теннис. Кубок области

Костанай, ул. Каирбекова, 310 

1-2 декабря

Бокс. Чемпионат РК среди старших юношей 2007-2008 г. р.

Костанай, Школа бокса, ул. Гашека, ¼

 

1-6 декабря, Открытие 1 декабря, 14.00

Самбо. Открытый республиканский турнир среди юношей и девушек 2007-2009, 2010-2011 г. р., посвященный Дню независимости Республики Казахстан

 Костанай, ФСО «Динамо»

1-8 декабря

Тэквондо. Открытый областной турнир среди детей, кадетов и юниоров, посвященный Году детей

Костанай, ул. Текстильщиков, 9

2-4 декабря

Летнее президентское многоборье. 3-й этап кубка области

Лисаковск, Центральный стадион

2-4 декабря

Казак куреси. Открытый областной турнир среди юношей и девушек, посвященный Дню независимости Республики Казахстан

Лисаковск, ГДЮСШ

2-4 декабря

Джиу-джитсу. Чемпионат области среди мужчин и женщин

Тобыл, ул. Механизаторов, 5/3

2-3-декабря