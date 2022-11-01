Не хотите попробовать и такое печенье?

Загадка загадок: каким образом мы всегда отличаем домашнее печенье от купленного в магазине или в кондитерской, даже если оно изысканно украшено и имеет совершенную форму? Вот кто как, а я чаще всего по запаху, ей-богу, он какой-то особенный, уютный. А дуэт сливочного масла с корицей - вообще моя слабость. В печенье, рецепт которого опробовал и прислал член нашего кулинарного клуба Ночной Дозор, все это есть.

Вместо разрыхлителя в этом печенье дрожжи / Фото Ночного Дозора

До сих пор я знала и умела делать лишь одно печенье из дрожжевого теста - «утопленники». Название такое, потому что тесто до готовности доходит в пакете, который погружают в воду и дожидаются, пока всплывет. Присланный рецепт никаких таких манипуляций не предполагает. Все проще.

Сливочное масло должно размягчиться при комнатной температуре. Его надо взбить с сахаром, потом, продолжая взбивать, добавить яйца. Теперь черед дрожжей и муки. Дрожжи можно брать сухие, а можно и сырые. Сырые раскрошить и разболтать в небольшом количестве теплой воды, сухие тоже лучше распустить в ней. Добавить к масляно-яичной смеси, а вслед - муку. Не забыть щепотку соли и ванилин.

Тесто месить до однородности, но без фанатизма. Раскатать в толстенький (2-2,5 см) пласт, посыпать его сахаром, который поверху прикатать скалкой. Можно сверху еще добавить корицы, как сделали в семье Дозора, можно ванильного сахара, тогда раньше ванилин не класть. Разделать тесто на полоски-палочки. Разложить на противне, помня, что изделия увеличатся в объеме. Дать им расстояться 15-20 минут. Выпекать примерно 20-25 мин. при 180 градусах. Печенье получается не очень сладким, кому захочется, сахара можно прибавить.

Ингредиенты

Сливочное масло - 250 г, сахар - 80 г, ванилин - 1 пакетик, яйца - 3 шт., дрожжи - 1 пакетик сухих (7 г) или 20 г сырых, вода - 80 мл, мука - 500-550 г.