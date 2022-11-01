Красивая получается закуска

Повторю рецепт. Просто потому, что, во-первых, люблю луковый мармелад, во-вторых, потому что внезапно в субботу взяла и приготовила, да так классно получилось, хотя продукты были не канонические. Отсюда вывод: готовьте, если пришла охота, замена ингредиентам всегда найдется.

С крекерами, сыром, холодным мясом идет этот мармелад / Фото Доры ГОЛОДНОЙ

Луковый мармелад имеет псевдоним «карамелизованный лук», но мне больше нравится первый вариант. Готовить можно и из белого, и из фиолетового лука. В первом случае луковая масса будет золотистой, во втором - как на фото.

У меня было три больших фиолетовых луковицы. Были бы небольшие, я бы порезала их перьями, мне для мармелада так больше всего нравится. Но в данном случае пришлось резать даже не полукольцами, а четверть-кольцами. Оливкового масла дома не оказалось, зато было миндальное, надо-то совсем немного, пару ложек, просто на дно сотейника, чтобы процесс пошел.

Итак, масло греем на среднем огне, кладем нарезанный лук, через пару минут ворошим-перемешиваем и чуток солим, чтобы сок интенсивно начал отдавать. Когда весь лук обмякнет, добавляем специи и сахар. Перемешиваем. Когда сахар растает, вливаем уксус и вино. По всем канонам - уксус бальзамический, у меня не было, но я рассудила, что при немалом количестве специй, которые я положила, сойдет и красный винный. А, собственно, вино имелось не красное сухое, а домашнее, близкое к полусладкому. Влила. Подождала, покуда исчезнет запах испаряющегося алкоголя, накрыла крышкой и оставила булькать минут 40, потом крышку открыла, добавила ложку меда и дала выпариться жидкости. Готово.

Из специй я взяла бадьян, смесь перцев, палочку корицы, молотый кориандр. Каждый раз набор у меня разный. Можно, например, использовать пакетик прованских трав или букета Гарни и на том остановиться. Отличное сочетание, как оказалось, розмарин, кардамон, сухой базилик.

Инредиенты

На 570 г лука - 2 ложки растительного масла, 1. ч л. соли, 2 с горкой ст. л. сахара, 30 мл винного уксуса, 2/3 ст. вина, 1 д. л. меда, специи - по вкусу.