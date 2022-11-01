Погода внесла коррективы в календарь зимней рыбалки Костанайской области

В этом году праздник «первого льда» нашим рыболовам пришлось подождать. Бабье лето долго баловало нас теплом, преграждая путь морозам. А когда их час настал, дороги к водоемам запечатала метель.

Из дневниковых записей

Знаю, что некоторые друзья из моего рыболовного круга ведут дневники, в которых отражают самые значимые события своей рыболовной жизни. Уже целое собрание сочинений из дневников накопилось у моих костанайских информаторов Конюховых. С некоторых пор и я пристрастилась к этому занятию, дабы была возможность сравнить ситуации клева в разные годы и на разных водоемах.

Тобольская щука нового сезона

В томительном ожидании нынешнего «первого льда» заглянула в свой дневник прошлого года, и вот что я там нашла.

08.11.2021. Лед - 5 см на старице Тобола, в районе ТТS. Ночью в Костанае температура минус 2 градуса, днем плюс 6-7. В мордушке штук 20 золотистых карасиков. Рядом, в заливе Тобола, лед слабый, трещит под ногами. Опасно!

12.11.2021. Первый выход на зимнюю рыбалку в районе залива ТТS. Толщина льда - 10-12 см. Температура - минус 15. Ветра нет. На трехметровой глубине клева нет. Сместились с Сабанеем на четырехметровую. Сидели на лунках с 11.00 до 17.00. Поймали 24 чебака, 4 подлещика, 5 окуней. Было много холостых поклевок. Дважды из лунок выглядывала усатая морда ондатры.

А вот уже записи этого года.

17.11.2022. Ура-а-а! Лед встал! И уже хорошо держит. На заливе ТТS - 6-7 см. Попробовали половить плотву. Увы! Клева нет. В мордушках на соседней старице карасиков нет вообще. А ведь в прошлые годы он здесь не засыпал аж до конца декабря.

19.11.2022. На трехметровых глубинах клева нет. Нашли свою прошлогоднюю точку на четырехметровой. Сработало! Поймали штук 20 чебаков, некоторые были больше длины моей ладони. Клевал со дна и на игру. Сначала на мотыля, потом на крохотные кусочки мытого теста. Сезон открыт!

26.11.2022. После метели дорог к водоемам нет. Спасает, как всегда, батюшка-Тобол. Ловим плотву и подлещика на заливе ТТS. Лед - 18-20 см. Надоедает ондатра, бесконечно высовывается из лунки. Пришлось разок слегка съездить ей шабалкой по любопытной морде. Сработало. На жерлицы попалось 2 щучки. Мороз - минус 20!

Вести с рыбацких «полей»

Да, чертовка-осень в этом сезоне над нашими рыболовами поиздевалась. В первой декаде ноября посулила зимнюю рыбалку легким ледком на небольших глубинах, а настоящего праздника пришлось ждать еще почти две недели. Что из этого получилось? А вот что.

Такая плотва сейчас клюет на заливах Тобола

Леха БОРОВСКОЙ: «Зимний сезон открыл ротаном. Начал его ловить, когда с утра зыбкий ледок был только у края берега. Ловил с берега на Покровском пруду. Втянулся. Когда лед стал более надежным, продолжил того же ротана ловить вблизи поселка Боровской на болотистом кочкарнике с 40 см глубины. Не поверите, и сейчас там порой можно даже килограммового ротана выудить».

Супруги ЗАЙЦЕВЫ: «С первого льда - два больших карася. Как только узнали, что по льду передвигаться безопасно, сразу же ринулись к своим закадычным местам на Итсары. Все лето мы отлично ловили здесь увесистых карасей, но не там, где постоянно кучковался рыбацкий люд, а с противоположного берега, объезжая озеро вокруг. Вот и на этот раз сразу же нашли свое место, пробурили лунки, прикормили, посидели часок. Результат - ноль, ни поклевки. Пришлось пробурить несколько лунок в разных местах. И представьте, одна лунка в редком камыше сработала: поймали одного за другим пару довольно больших карасей. Вот только на этом клев и закончился. На выезде с озера подъехали к каким-то рыболовам, оказалось, что они вообще уезжают без улова. Так что на Итсары в тот день, похоже, мы обловили всех».

Василий КАВКИН: «Еле-еле дождался льда. Каждое мое утра до ледостава начиналось с просмотра погоды. Только глаза открыл - и сразу лезу в смартфон, когда наконец установится стабильный минус. В начале второй декады ноября вроде заминусило, так я сразу на Господское. Лед, конечно, был еще совсем ненадежный, но терпежу уже не было. Надеялся на то, что поймаю хотя бы одного чебачка или окунька, чтобы на жерлицу поставить. Не поймал. А тут какой-то мужик вдалеке орудовал «косынками». Отдал ему 200 тенге за трех плотвичек и поставил 3 жерлицы. Очень скоро «выстрелил» флажок. Надо ли говорить, что при этом чувствует щукарь, особенно когда предыдущий флажок он видел почти 7 месяцев назад. К удивлению, это была не щука, а окунь. Нет, не окунь, а целый окуняра - граммов на 700. Но зато следующий флажок щучкой не обманул. Вот таким было мое открытие».

Алексей-окунятник: «Каждый зимний сезон начинаю на Мазарево, потому что знаю, что всегда смогу надергать здесь окуня. Сезон открыл еще до первой пурги, но и после нее дорогу сюда все же не так запечатало, чтобы было не проехать. Рыбачил метрах в трехстах от вагончиков на мормышку с мотылем. Лунки прикармливал мормышем. В общем, все по классике. Ездил сюда два дня подряд. В первый день поймал 15 окуней, во второй уже, после пурги, - 18. Крупных полосатиков не было, в основном по 150, 200, 250 г каждый».

Серик АБИЛОВ: «На Сарыколе - праздник карасятников. Честно говоря, ехал туда, совсем не надеясь на то, что там удастся половить карасика. Когда мне сообщили эту информацию, решил, что фейк. На такие фейки я уже не раз попадался: загоришься, приедешь туда, где, как тебе сказали, уловы фантастические, а там - ни поклевки. Но на сей раз было не так. Уже на подъезде к озеру увидел на льду довольно много палаток. Машину оставил около вагончиков, и вперед с санками. Идти пришлось совсем недалеко. Пристроился по соседству, видимо, с кем-то из местных. Спрашивать о клеве не стал, по себе знаю, как эти вопросы раздражают: а что клюет, а на что клюет… Прикормил кашей собственного рецепта и приготовления, насадил мотыля на мормышку и подвязанный выше крючок. Поиграл, конечно, удочкой. Поставил ее. И тут - раз, поклевка! Подсекаю - серебристый карасик величиной почти с мою ладошку. А потом еще, еще, еще. Прислушался - и у соседей такая же веселая песня. Крупного карася не было, но середнячок унывать не давал».

Николай СУПРУНОВ: «Речное проснулось. Еще несколько дней назад рыбалки здесь не было. На машине по слабому льду тогда было не проехать, идти к местам клева далеко. Сомневался, что смогу попасть туда после недавней пурги, и был очень удивлен тому, что снега там оказалось в разы меньше, чем в Костанае. А еще удивило то, что местная щука лучше брала на ротанчика, чем на карасика и плотву. Поймали на четверых 12 щучек. Трофейных не было, хотя одна зубастая толстую леску оборвала, но так и не проявилась. Среди пойманных - щучки от полутора кг до трех».

Владимир ФУНТУСОВ: «Съездил на Карасу. Лучше бы не ездил. Выставили с друзьями 20 жерлиц. С обеда до вечера они у нас простояли - и полный ноль. Окунь на балансир - тоже ноль. Переехали на Жалдысхан, переночевали. С утра - в течение двух часов пробовали ловить на мормышку, на червя, на опарыша, на мотыля, на балансир - ноль. На обратном пути заехали на Первомайку, надергали ротанчиков, чтобы кошкам не стыдно смотреть в глаза было».

Фото автора





Клев-инфо