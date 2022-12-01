Участники 128-го тура впервые в нашем благотворительном проекте

Для того чтобы в полной мере удовлетворить обе заявки, необходимо найти 800 000 тенге. Эти средства - «хвостики», которые нужно дособирать для полной оплаты операции и спецсредства.

Успеть бы к Новому году

14-летняя София ВЕСЕЛОВСКАЯ из Костаная прежде не участвовала в «Нужных деньгах». У девочки ДЦП тяжелой степени, интеллект полностью сохранен, а вот с двигательной системой большие проблемы. Но, как бы ни было трудно, родители старались справляться без помощи нашего благотворительного проекта, хотя знали о нем давно. София страдала от сильной спастики мышц, которая даже привела к вывихам тазобедренных суставов. Уже было начавшая ходить с ходунками девочка потеряла эту возможность. Чтобы уменьшить спастику и вернуть суставам нормальное положение, ей пришлось перенести оперативные вмешательства в клиниках Астаны и Санкт-Петербурга.

Чтобы встать с инвалидной коляски, Соне нужны спецходунки / Фото Ксении РЕБИК

Но недостаточно сделать операции, чтобы пациент с ДЦП после этого начал ходить, укреплять опорно-двигательный аппарат. Начинать самостоятельное передвижение можно только со спецсредствами. Врачи-ортопеды рекомендовали приобрести ходунки «АКТИВАЛ». Они также выполняют функцию вертикализатора, оснащены всеми необходимыми фиксаторами и сепаратором нижних конечностей. Очень хороший, продуманный агрегат для инвалидов, особенно для страдающих ДЦП. Но заказать такой можно только в Москве, стоит это немалых денег.

Родители Софии нашли нужную модель за 1 млн тенге. Деньги собрали в другом благотворительном проекте. Но, когда стали оформлять заказ, выяснилось, что под рост и вес девочки нужен другой размер ходунков, на 200 000 тенге дороже. Плюс 20 000 тенге фирма берет за доставку. Итого, чтобы получить долгожданные ходунки, не хватает 220 000 тенге.

- Сонечка очень терпеливо перенесла тяжелейшие операции, - говорит мама девочки Елена ВЕСЕЛОВСКАЯ. - После долгого лежачего положения в гипсах и изнурительных реабилитаций мы с доченькой ждем этого чуда, что встанем с коляски и начнем делать заново первые шаги на долгожданных ходунках. Мы обращаемся в «Нужные деньги» и сердечно просим помочь в сборе недостающей суммы. Заранее благодарим всех, кто захочет принять участие в жизни Софии!

Доходы семьи складываются из пособия Софии - 124 000 и зарплаты папы - 70 000 тенге. В семье есть старший сын - студент КИнЭУ. Жилье у Веселовских съемное, они стоят в очереди на квартиру от акимата, но пока приходится нести дополнительные расходы в виде арендной платы.

Давайте поможем Софии получить долгожданные ходунки к Новому году! Для девочки и ее семьи это будет лучшим подарком.

Мама стала донором

Саяну МЕКЕБАЕВУ из Костаная всего 8 месяцев. Бывает, что дети рождаются с признаками желтухи. Это случилось и с Саяном. Костанайские доктора сразу начали лечить малыша, и, казалось, недуг отступил. Но всего на 5 месяцев. А потом болезнь вернулась, да так, что стала уже настоящей бедой. У мальчика тяжелое заболевание, которое, по мировой статистике, встречается у одного новорожденного из 20 тысяч.

Счет за операцию Саяна в турецкой клинике еще не закрыт / Фото из архива семьи МЕКЕБАЕВЫХ

При обстоятельном обследовании Саяну поставили диагноз «билиарная атрезия». Это значит, что из-за непроходимости, а то и отсутствия всех или некоторых желчевыводящих протоков вырабатываемая в печени желчь не выводится из нее. Ткань печени от этого неотвратимо страдает и часто последствием атрезии становится цирроз. Болезнь неизлечима терапевтическими методами. На последнем обследовании, в августе этого года, мальчику не оставили шансов. Родителям сказали, что единственным выходом из положения может быть только трансплантация печени, делать ее нужно как можно быстрее, поскольку у малыша признаки цирроза уже есть.

Только представьте, каким ударом это стало для родителей Саяна. До этого рубежа была молодая счастливая жизнь, в 2020 году с самыми крепкими надеждами на лучшее создали семью, ждали своего первенца... и тут пришла беда. Родители Саяна не опустили руки, бросились изучать возможности, искать варианты. Как выяснилось, самый высокий процент выживаемости реципиентов всех возрастов после пересадки печени у турецких докторов.

Вот только стоят услуги иностранных медиков очень недешево. За трансплантацию Саяну печени от близкого родственника следовало заплатить $50 000. В качестве донора подошла мама малыша Айдана МЕКЕБАЕВА. Но где взять такие деньги?

Молодая семья продала все, что можно продать. Так получили $47 000. Чтобы добрать оставшиеся $3 000, открыли сбор в соцсетях. Люди откликались, помогали, хорошую лепту внесли известный блогер Гараев и Фонд поддержки спортсменов в лице знаменитого велогонщика Александра Винокурова. Но и после этого оставалось собрать еще 898 000 тенге.

Тогда кто-то посоветовал обратиться в проект «Нужные деньги». Но на тот момент у нас уже закончился отбор участников 127-го тура, а операция должна была состояться буквально через несколько дней. Мы могли лишь пообещать, что рассмотрим заявку на один из следующих туров. За два дня до назначенной операции существенную сумму 300 000 тенге пожертвовал неравнодушный костанец, который неоднократно помогал нашим проектам и акциям и предпочитает не называть себя. Таким образом, для полной оплаты счета не хватает 580 000 тенге. Учитывая, что подавляющая часть суммы была внесена, в стамбульской клинике Medical Promise 16 ноября Саяну сделали пересадку печени. Сейчас мама с сыном находятся в клинике. По условиям договора, если начнется отторжение трансплантированного органа, то вторую операцию клиника делает бесплатно. Поэтому турецкие доктора добросовестно наблюдают за состоянием пациентов.

- Пока мы чувствуем себя не очень хорошо, еще мало времени прошло после операции, - поделилась Айдана. - К тому же подхватили ОРВИ, температура у обоих. Мало того что иммунитет снижен, так еще в Стамбуле начался холод и высокая влажность. Отопления в клинике нет, греемся только грелками. Но главное, что сыночку сделали операцию, теперь есть надежда, что он будет здоров. Тяжело видеть, когда твой, совсем еще маленький ребенок болен. Мы столько вынесли за его короткую жизнь. Ваш благотворительный проект - наша последняя надежда закрыть долг турецкой клинике и вернуться домой, чтобы продолжать лечение. Пожалуйста, не проходите мимо нашей беды!

Учитывая, что семья продала все имущество ради спасения сына, взять оставшуюся сумму им действительно неоткуда. Единственный источник дохода - зарплата главы семьи - 120 000 тенге.

Как поддержать участников

Чтобы помочь участникам нашего проекта, вы можете принести деньги в редакцию по адресу ул. Майлина, 2/3.

Также можно перечислить деньги на карту Kaspi-gold. Номер карты 4400 4301 2746 9697.

Помощь, оказанная в рамках 127-го тура