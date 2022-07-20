Ремонт внутриквартальных дорог в Костанае идет полным ходом. Как успехи?

В этом году отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная решил восстановить сразу 60 дворов, выделив на эти цели миллиард тенге. Половина лета уже позади, и ремонтным бригадам костанайских подрядчиков есть чем похвастаться. Редкость в наше время: на работу коммунальных подрядчиков люди жалуются иногда, а часто хвалят и стучат по дереву - лишь бы не сглазить. Корреспонденты «НГ» проехали по нескольким адресам и проверили, действительно ли так все гладко, как кажется на первый взгляд.

«А нас не спросили»

Список ремонтируемых внутриквартальных территорий мы публиковали еще в мае. Информацию получили в отделе ЖКХ в ответ на письменный запрос. Уже тогда наши читатели задавали вопросы: по каким критериям чиновники выбирают дворы, где проходит ремонт. Таким вопросом задаются не только они.

Жители дома № 89 по ул. Садовой 5 лет не могут добиться ремонта своего двора

- Заявки, которые мы подаем в отдел ЖКХ, не принимаются во внимание, - рассказала «НГ» специалист ПКСК «Данко» Инна ГЛУШКОВА. - За много лет ни одна наша заявка не была удовлетворена. В основном ремонта добиваются инициативные группы жильцов. Выбор отдела ЖКХ нас не устраивает в корне. Дом № 18 по улице Гагарина имел асфальтовое полотно вполне достойное, а двор соседнего дома № 89 по улице Садовой в сильные дожди сильно затапливает, но его оставили пока без ремонта. Представьте, каково жителям этого дома, которому почти 50 лет, наблюдать за спецтехникой в соседнем дворе. Жильцам логику властей очень сложно объяснить. Поэтому нам бы хотелось, чтобы чиновники чаще прислушивались в будущем к сервисным компаниям. И если в течение 5 лет ПКСК просит отремонтировать двор, то, может, стоит обратить на него внимание.

Работой подрядчика во дворах домов №№ 14 и 18 по ул. Гагарина довольны как в ПКСК «Данко», так и в местном ОСИ. Работы начались здесь три недели назад, рабочие вскрыли асфальт и начали устанавливать бордюры.

Возле дома № 14 по ул. Гагарина трудятся 6 разнорабочих...

- Подрядчик работает почти без выходных, с 8 утра и до 8 вечера, - говорит председатель ОСИ Наталья МЕДВЕДЕВА. - Подрядчик к мнению жильцов прислушивается: тут проход сделают, тут стояночку оставят. Мелочи устраняют по первому обращению. Темп работ нас устраивает, они меняют нам дороги во дворе, делают подъездные пути. Возле дома № 18 нам другая фирма установит детскую площадку, которую здесь ждут последние 3 года. Ремонт дороги мы ждали 2 года. Но хочу отметить, что практика прошлого года, когда ремонт начинался в мае и заканчивался в сентябре, осталась позади.

...при поддержке 4 единиц спецтехники

Двор на улице Гагарина обустраивает ТОО «Арвис». Оно, по данным отдела ЖКХ, одно в городе занимается ремонтом дворов.

Очень ждем дороги

Так вышло, что ремонт двора по адресу Садовая, 49 один из корреспондентов «НГ» наблюдал и наблюдает ежедневно. Без всяких преувеличений. От момента появления в начале июня на дверях подъездов объявлений с просьбой к жильцам убрать со двора машины, ибо в нем начинает крушить остатки старого асфальта дорожная техника, до затянувшегося июльского перерыва перед асфальтированием.

Первым человеком от подрядчика ТОО «Арвис» на этом объекте был мужчина с пилой. Чтобы тяжелая габаритная техника не ломала с мясом нижние ветки деревьев в тенистом дворе, их спилили.

- Мне все равно казалось, что можно было на дубах и яблонях поменьше убирать, но в общем они довольно аккуратно это сделали, - признал один из старожилов дома Владимир СОЛОДОВНИКОВ. - Жалко нашу зелень, но ремонт, уж если хорошо сделают, то это же надолго. А он очень нужен.

Этот двор богат еще цветами и забавными поделками. Но если фигуры местного затейливого интерьера можно убрать до поры, то цветы никуда не денешь - растут где посажены.

- У меня их было много в компактных клумбах, под которые автомобильные шины приспособлены. И вот они-то пострадали. Когда их из-за ремонта пришлось двигать, земля с корней осыпалась, цветы захирели, - сокрушалась дворник и дизайнер двора по совместительству Лариса ЛЕБЕДЕВА. - Но вот те, что росли в земле, почти все сохранились. Ремонтники их не затоптали, не завалили.

Подтверждаем: даже когда выдирали из земли старые бордюры, грядка петунии и чернобривцев в 70 см от траншеи осталась жива. Сейчас новый бордюр стоит, где земля была выбрана, ее привезли и подсыпали, петунии кудрявятся вовсю.

Новая детская площадка, совмещенная с тренажерной, тоже не пострадала, отмечают жильцы. Они, конечно, приметливые. Видят, где техника, отбивая старье от крылечек, повредила кое-где бетонные перила. Но там уже ходит работник от ПКСК «Данко» с цементным раствором и мастерком, ровняет поверхности.

То есть вроде как публичный договор действует между местным населением и подрядчиком - не собачиться по мелочам.

Замена асфальта в микрорайоне № 7 идет несколько недель

Подход такой не единичный. В 7-м микрорайоне самые масштабные работы - ремонт дорог, тротуаров и входных групп раскинулся на территории 13 домов. Возле дома № 11 строительные блоки соседствуют с местным палисадником.

Раиса Шабурова договорилась с рабочими, чтобы те не навредили палисаднику

- Нам рабочие сразу дали указание, мы забегали, пересадили некоторые клумбы, - говорит автор палисадника Раиса ШАБУРОВА. - А потом подумали, что если все пересадить, то цветы и погибнуть могут. Поговорила с рабочими, они постарались, сделали аккуратно, и у нас претензий нет.

Сейчас у жильцов дома № 49 по ул. Садовой к ТОО «Арвис» претензия одна - устали ждать асфальта. Ведь еще 10 дней назад не только все бордюры были заменены, но и территория двора полностью спланирована, засыпана песчано-гравийной смесью, которую уже успели уплотнить. Все ждут со дня на день последнего аккорда, а оркестр не показывается. Точнее - завершает работы в соседнем дворе по Садовой, 51.

Объезжая 18 июля фронт работы этого ТОО, корреспондент «НГ» встретился с представителем ТОО «Арвис» Касимом АХМАТОВЫМ, который пояснил, что они на Садовой, 49 и сами «мечтают быстрее закончить, но мешают дожди, только просохнет, снова с неба капает». На мокрое основание, сказал, асфальт класть не будут, чтобы потом не переделывать.

- У нас на одном участке 4 единицы техники и 6 разнорабочих, бывает и более, - говорит Азматов. - К концу недели с учетом погодных условий постараемся закончить работу на улице Садовой и возле дома № 14 по ул. Гагарина. Чуть позже доделаем и дорогу возле дома № 18.

Спасибо за асфальт

Есть места, где подрядчик даже не начинал еще работы. К таким адресам можно отнести двухэтажные домики №№ 130, 132, 134, 136 и 138 по пр. Аль-Фараби. А есть улицы, где ремонт уже несколько недель как закончили. Например, свежий асфальт можно увидеть возле дома № 1 «А» по ул. Чкалова.

Дворы двухэтажек по пр. Аль-Фараби 19 июля еще не начали ремонтировать

- Работы стартовали в начале июня, потом процесс затянулся, а недели 2 назад быстро уложили новый асфальт, - рассказал местный житель Виктор ХАРЧЕНКО. - Мне новый асфальт нравится, гораздо лучше, чем было.

Рада новому асфальту и управляющая домом № 3 «Б» по ул. Ворошилова Людмила ГОЛОЦЕВИЧ. В октябре прошлого года «НГ» публиковала ее письмо с рассказом о том, как чиновники оттягивают начало работ.

Людмила Голоцевич: «Баки убрали, дорогу заасфальтировали, теперь мы довольны»

- 3 года нас кормили «завтраками», а после обращения в «НГ» нам наконец сделали дорогу, - говорит Голоцевич. - Я вообще хочу поблагодарить специалиста отдела ЖКХ Чингиса Омарова. Он был всегда с нами на связи, следил за работой подрядчика. У нас асфальта не было раньше совсем, мы попросили сделать нам стоянку. Здесь еще стояли мусорные баки, и отходы часто разлетались по детской площадке. Баки убрали, дорогу заасфальтировали, теперь мы довольны. Мы, конечно, не знаем, как долго эта дорога продержится без потребности в ремонте, но пока у нас никаких нареканий к ней нет.

Теперь Голоцевич ведет активную переписку по поводу детской площадки, которую установили в их дворе в 2020 году. За пару лет тартановое покрытие испортилось, качели-балансир уже нуждаются в замене, так как местные жители уже устали сваривать разваливающиеся детали друг с другом. В мае на письменную жалобу в отделе ЖКХ дали ответ: подрядчику направили предписание устранить нарушения. И напомнили, что жильцы сами должны отвечать за содержание площадки. Жители ухаживают, но устранять дефекты до 20 июля никто так и не стал.

Согласования нет...

Возле дома № 117 по ул. Маяковского асфальт подрядчик уложил, но через месяц часть новой дороги снова раскопали, чтобы проложить электрический кабель к соседнему дому. Жители дома, может быть, и не обратили внимание на этот казус в работе коммунальных служб, если бы по окончании работ дорогу привели к исходному виду. Но 19 июля корреспондент «НГ» наблюдал следующую картину: газон перекопан и не рекультивирован, по бокам дороги - кучки разбитого асфальта, а на въезде во двор появился дополнительный «лежачий полицейский», оформленный в виде дырки в асфальте.

Подход к детской площадке по ул. Маяковского сделали некачественно

- Работы энергетиков шли неделю, работали медленно, последние 6 дней их здесь не видели, - сообщила жительница дома № 117 Елена ВАСИЛЬЕВА. - Местные во время дождей вынуждены обходить этот участок по бордюру, чтобы не намочить ноги. Из-за этого вся его покраска сошла на нет. Я писала обращение в iKomek, они его вроде даже приняли, но реакции никакой не последовало. Я понимаю, что это очень небольшой участок нашего двора, но нам от этого не легче. Я уже оставляю за скобками вопрос о том, как согласовывали сначала ремонт двора, а после прокладку кабеля.

Пока общались с Еленой, подошли жители соседнего дома. Показали, что переход к детской площадке выполнен некачественно.

- Сделали переход во время ливня, его размыло, а переделывать не стали, - возмущается пенсионерка Таисия Михайловна. - Я звонила и в акимат, и подрядчику, но без особого результата. А еще у нас здесь лавочки и урны стояли, но после ремонта они исчезли.

Очередной взрыв негатива в сторону властей. Почему разрешили? Почему до ремонта не согласовали? Правая рука не знает, что делает левая?

«НГ» попросила специалиста отдел ЖКХ прокомментировать ситуацию, хотя в целом понятно, что и у предпринимателя нужда в дороге могла возникнуть недавно, и коммуникации через дворы не для нового строительства, так в аварийном порядке тянуть-ремонтировать будут. Поэтому вопросы мы ставили так: каков алгоритм действий сторон в подобных ситуациях, кто должен ликвидировать последствия и кто за этим проследить.

- С ситуацией по Маяковского, 117 я знаком, - сказал «НГ» специалист отдела ЖКХ акимата Костаная Чингис ОМАРОВ. - Кабель тянет ТОО «ЭПК Форфайт», я уже звонил туда, последствия своих работ они ликвидируют, вопрос у нас под контролем. Как вообще поступать в подобных ситуациях? Звонить в iKomek, для того же и создан ситуационный центр, что его сотрудники примут сигнал и найдут госорган, который отвечает за разрешение ситуации. Что касается качества ремонтов, то да - обращаться можно к нам, отдел же является заказчиком этих работ. Мы их и принимаем. Ремонтирует дворы один подрядчик, больших претензий к ТОО «Арвис» у заказчика нет.

«НГ» в мае писала о масштабных планах города на ремонты дворов. Тогда же отдел ЖКХ сообщал редакции, что заявок действительно много и есть намерение просить в бюджете дополнительно 600 млн тенге для ремонта еще 30 дворов сверх утвержденного списка.

- Мы делали заявку, но нам ее не одобрили, - информировал Омаров. Мы уточнили, не будет ли отдел ЖКХ предпринимать еще попытки. Оказалось, что в этом году нет. С прохождением всех процедур сроки ремонта могут выпадать на позднюю осень. У нас строительный сезон короткий.

Фото Георгия ГОВОРОВА