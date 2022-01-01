По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 77 пар. Самому молодому жениху - 19 лет, невесте - 18. Самому зрелому жениху - 65 лет, невесте - 63 года;

- зарегистрированы 13 разводов, из них 5 - по решению суда;

- зарегистрированы 124 новорожденных: 59 девочек и 65 мальчиков. Самые популярные имена малышей: Ясмин, Ярослав, Оспан, Арина, Шамиль, Назар. Самые редкие имена: Фианита, Лунара, Алисия, Алидар, Сандина. Самому молодому папе - 20 лет, маме - 18 лет. Самому зрелому папе - 40 лет, маме - 40 лет;

- умерли 54 человека (один - ребенок до года): 33 мужчины и 21 женщина.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на номер 103 по области поступило 1 873 вызова, из них 698 - к детям. В том числе на травмы и несчастные случаи - 502, из них 72 - к детям. Поступили 15 вызовов на ДТП, из них 5 произошли в понедельник, 4 июля. В авариях пострадал 21 человек, 15 из них были экстренно госпитализированы. В ДТП пострадали 4 ребенка;

- всего скорая помощь доставила в больницы 448 человек.

По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:

- за неделю зарегистрировано 168 уголовных правонарушений, из них 65 краж и 24 мошенничества;

- сотрудники полиции разыскали 14 без вести пропавших лиц;

- за неделю раскрыто 43 преступления;

- зарегистрировано 13 наркоправонарушений, в том числе 2 факта хранения наркотиков, 5 наркопроступков, 4 факта сбыта наркотических средств, 2 факта контрабанды наркотиков.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- с 8 по 14 июля на территории области произошло 12 техногенных пожаров, на которых 1 человек получил травму. В связи с устоявшейся жаркой погодой в регионе сохраняется высокая пожарная опасность. Из-за сильной жары объявлено штормовое предупреждение.