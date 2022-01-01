Внесены существенные изменения в законодательство о государственных закупках

Приказом министра финансов РК от 14 января 2022 года № 35 Правила осуществления государственных закупок приняты в новой редакции. Основные их изменения на днях в Костанае разъясняли сотрудники департамента внутреннего государственного аудита. При этом напомнили сначала о результатах камерального контроля объектов аудита, то есть об ошибках и нарушениях процедур, проведенных еще по прежним правилам.

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Нарушений на 11 млрд тенге

Именно обилие нарушений заставляет постоянно совершенствовать законодательство о государственных закупках, отметил заместитель руководителя ДВГА по Костанайской области Жасулан МОЛДАГАЛИЕВ. И привел данные камерального контроля, который постоянно ведет департамент.

- За первое полугодие 2022 года посредством портала государственных закупок в адрес департамента поступило 905 обращений, удовлетворено 559 обращений, по 343 отказано, 3 находятся на исполнении, - сообщил он. - В ходе камерального контроля изучено 18 756 лотов на сумму 251 250 900 тенге. По установленным нарушениям направлено 460 уведомлений в адрес объектов госаудита на сумму 11 680 500 тенге. За неисполнение уведомлений о выявленных нарушениях по двум объектам госаудита были приостановлены расчетные счета. В настоящее время они разблокированы по итогам устранения нарушений.

И пояснил дополнительно, что уведомления камерального контроля нужно исполнить в течение 10 рабочих дней. В случае неисполнения блокируются расчетные счета, разблокируются только с момента полного устранения нарушений.

Журналисты попросили уточнить, каких нарушений больше всего и кто из организаторов закупок чаще всего попадает в штрафники.

- Много нарушений при организации госзакупок в сельском хозяйстве, сферах социальной защиты, образования, - ответил Молдагалиев. - Основное нарушение - приобретение товаров, не предусмотренных законодательством. Приобретают картриджи, стройматериалы в рамках статьи 42, хотя норма эта исключена. Причина - нетвердое знание законодательства, текучесть кадров в госорганах... Камеральный контроль проводится по профилям, установленным в правилах осуществления госзакупок, по списку, выгружаемому с портала. Проводится он по 4 направлениям - запрос ценовых предложений, аукцион, закупка из одного источника, товарная биржа.

Закупать по-новому

Правила осуществления госзакупок в измененной редакции в силу уже вступили в этом году

Как пояснил руководитель отдела камерального контроля ДВГА Руслан ТАУЕКЕЛОВ, основными нововведениями являются пересмотр подходов в применении показателя финансовой устойчивости; пересмотр порядка подтверждения достоверности сведений и документов, подтверждающих опыт работы потенциального поставщика в электронном депозитарии; новые способы осуществления государственных закупок.

- В их числе конкурс с использованием рамочных соглашений, который осуществляется по перечню товаров, работ, услуг, утвержденному уполномоченным органом. В данном перечне предусмотрены услуги фиксированной телефонной связи, сотовой связи, услуги по доступу к Интернету. Закупки проводятся единым организатором госзакупок района, области, города областного значения, района в городе областного значения, города республиканского значения и столицы. По указанному перечню осуществляются также закупки бензина АИ-92, АИ-95, АИ-98, дизельного топлива всех сезонов. Тоже едиными организаторами, - пояснил Тауекелов и добавил, отвечая на вопрос о специфике нового способа: - Конкурс с использованием рамочного соглашения осуществляется в два этапа. На первом этапе единым организатором по результатам проведения централизованных госзакупок заключается рамочное соглашение с потенциальными поставщиками, которые соответствуют квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. На втором этапе заказчики заключают договор о закупках с участником рамочного соглашения, предложившим наименьшую цену.

Второй новый способ - конкурс с использованием рейтингово-балльной системы. Осуществляется по перечню товаров, работ, услуг, утвержденному уполномоченным органом. В настоящий момент перечнем предусмотрены строительно-монтажные работы и работы по проектированию. Введен в действие данный перечень с 1 июля 2022 года. Конкурсная комиссия при этом способе не создается. По истечении срока представления заявок на участие веб-порталом формируется протокол итогов. Портал сам автоматически сопоставляет конкурсные ценовые предложения и критерии, влияющие на эти предложения. И определяет победителя.

Еще одна новация - закупки через электронный магазин. Осуществляются в режиме реального времени. Предметом закупок в данном случае может быть только товар, причем товар для госзакупок этим способом стоить должен не более 4 000 МРП. Электронный магазин автоматически сопоставляет ценовые предложения потенциальных поставщиков и направляет заказ поставщику, цена которого является наименьшей с учетом стоимости доставки товара до пункта назначения.

В новой редакции правил пересмотрена последовательность госзакупок способом аукциона.

- Теперь на первом этапе аукцион пройдет между участниками, имена которых будут скрыты. Это исключит возможность сговора между ними, - отметил Тауекелов. - На втором этапе будет рассматриваться заявка участника аукциона, цена которого будет наименьшей. В случае соответствия его заявки требованиям, итоги аукциона подводятся сразу, без вскрытия заявок других участников.

Кроме того, добавил спикер, в рамках принятых поправок с 1 января 2022 года запущен электронный каталог товаров.

- Это информационная подсистема веб-портала, предназначенная для идентификации товаров и формирования технической спецификации. Государственные закупки из электронного каталога товаров будут осуществляться по перечню товаров, утвержденному уполномоченным органом. С 1 июля это требование вступило в силу. В перечень товаров, закупаемых из электронного каталога, входят канцелярские, хозяйственные, лекарственные средства, изделия медицинского назначения, электротовары, - сказал Таукелов, - отмечу, что электронный каталог товаров не является электронным магазином.

Объясним, если спросите

Важное новшество, особенно применительно к обилию судебных исков, - в рамках досудебного урегулирования споров введен в действие институт согласительной комиссии как постоянно действующего коллегиального органа. Комиссия создается для рассмотрения обращений потенциальных поставщиков, уклонившихся от заключения договора и внесенных поэтому в реестр недобросовестных участников госзакупок.

- В комиссию входят представители заказчиков, должностные лица госорганов. Работает она постоянно. Как было раньше? Если поставщики по каким-либо причинам отказываются от обязательств по закупке, то заказчик выставляет их в реестр недобросовестных, - ответил на вопрос СМИ Тауекелов, - так положено. А они обращаются в суд. Теперь потенциальный поставщик обращается в комиссию. Она, изучив ситуацию, имеет право не включать поставщика в реестр. То есть он имеет право нормально работать.

Мы спросили, будут ли по нововведениям для бизнеса организованы семинары, где удобнее всего ознакомиться с текстом.

Изменения размещены на главной странице портала госзакупок, ответили спикеры. И сообщили, что семинары они проводят для заказчиков и организаторов закупок. Но если у поставщиков есть вопросы, то можно разъяснения организовать на площадке палаты предпринимателей.