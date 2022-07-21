Как решить острые проблемы, которые вытащила на свет масштабная озеленительная программа

Костанайская область, как и все остальные регионы РК, приступила к реализации государственной программы повышения лесистости. Официально стартовала она в прошлом году, финансирование было открыто в этом, произведены первые посадки. Но продвигается дело сложно, а масштабы его очень велики. Рассказывая о программе «НГ», депутат областного маслихата от партии AMANAT Гульмира КАПЕНОВА раз десять начинала фразы со слов «но самая большая проблема заключается в том...». И выходило, что главная сложность - в напластовании этих проблем, которые в отрасли копились десятилетиями. Так что быть ли нашей области повышенно лесистой, зависит от множества условий.

Гульмира Капенова: «Мы постоянно пишем в Комитет лесного хозяйства - стараемся дать туда обоснованные предложения»

- Гульмира Амангельдиевна, не первый раз слышу на сессиях, как вы задаете вопросы, уточняете что-то по этой программе. Что она означает для Костанайской области?

- Программа рассчитана до 2025 года. К этому времени на нашей территории лесхозами должно быть посажено более 160 млн саженцев сосны и березы на почти 29 тыс. га. Программа республиканская. У каждого региона в ней свой кусочек. В целом у нас она акимом области подписана, маслихатом одобрена. Но, когда мы анализировали ее эффективность на заседаниях депутатской рабочей группы, выделили целый ряд частностей, которые осложняют ее выполнение и которые надо ликвидировать, изменить, оптимизировать.

- А это возможно на стадии реализации утвержденной программы?

- Почему нет? Я вообще считаю, что перепланирование в пользу эффективности должно быть нормой при исполнении таких программ. В конце концов, создавая эту, ни один представитель Комитета лесного хозяйства в ознакомительных целях на нашу землю не ступал. И напрасно. Может, поэтому нам в качестве культур для посадки определены только сосна и береза. В том числе для южных районов, где уместнее были бы карагачи, акации. Кустарниковые в качестве посадочного материала вообще не фигурируют, совершенно неоправданно. Мы по этому поводу пишем в комитет, обосновываем предложения. И не только по этому, конечно.

- Но программа тем не менее стартовала?

- Да, нынешней весной лесхозы посадили 14 млн саженцев, большую часть того, что нужно в текущем году. Всего план на него - 24 тысячи деревьев. Но дальше ежегодно план идет с нарастанием, соответственно, в лесной отрасли должно быть задействовано больше людей, техники, семян. И здесь по каждому пункту - серьезные проблемы. Взять те же семена. Свои производим, но немного. Питомники по их производству сосредоточены в Восточном Казахстане и Акмолинской области. Но у них, как участников программы, свои потребности выросли. Так что наша очередь отодвигается. Нам и раньше приходилось закупать семена в РФ, но сейчас-то этот процесс осложнился - санкции, курс рубля для нас невыгодный... Теперь о технике в лесхозах. Большинство ее закупалось в 80-х годах прошлого века, ресурс выработала, и ее просто не хватает. На лесхозы трех районов - Денисовского, Камыстинского, Житикаринского - осталось, например, лишь две пожарные машины. В начале года из областного бюджета был выделен на реализацию программы первый транш в размере 760 млн тенге - в первую очередь на приобретение техники для лесхозов. Но отмечу такой момент: деньги уходят просто на замену древних тракторов и машин, а не на расширение парка. Программа же нацелена на увеличение в стране территории, занятой лесами. Речь не идет только о воспроизводстве лесов, которые выгорели, постарели, пропали от болезней. Речь - о новых лесопокрытых территориях. То есть бюджетировать такую программу надо с очень дальней перспективой.

- А финансирование ее хотя бы частично республиканское?

- Нет, что мы и считаем большим минусом. По мнению наших депутатов, нельзя было такую масштабную программу взваливать исключительно на местные бюджеты. Финансирование ее у нас запланировано в размере 2,5 млрд тенге. И хорошо бы по нынешним потребностям лесхозов сразу влить в отрасль такую сумму, но местный бюджет не может себе этого позволить. Так что финансирование идет частями.

- Недавно депутаты областного маслихата, уточняя бюджет, одобрили финансирование для управления природных ресурсов на 97,4 млн тенге. Там есть пункт «на повышение оплаты труда работников лесхозов - в связи с ростом объемов посадки лесных культур». Это с реализацией программы связано?

- Да. Там, если посмотреть статьи затрат, на которые пойдет финансирование, они практически все с нею связаны. 53,4 млн тенге - на повышение зарплат, остальное - на приобретение ГСМ, а также на проведение землеустроительных и земельно-кадастровых работ. Тоже ведь проблема за этими словами, да еще какая. Леса сажать - надо земли иметь в государственном лесном фонде, а их совсем мало в сравнении с масштабами программы. То есть предстоит активизировать работу по возврату земель, которые в сельскохозяйственном обороте, но брошены, не обрабатываются и так далее. И все-таки, на мой взгляд, одна из важнейших проблем в отрасли, которую высветила новая программа, - дефицит кадров.

Что такое увеличение площади леса? Это автоматически увеличение количества людей, которые сначала этот лес должны посадить, а затем растить, ухаживать за ним. Посадка леса - сезонная кампания. Лесхозы находятся в сельской местности. А там посадочные работы совпадают с той же посевной в сельхозформированиях. Что человек выберет? Зерновое ТОО, потому что там зарплаты выше, премии бывают. А в лесном хозяйстве такого нет, конкуренцию оно проигрывает агросектору. Я считаю, что решение этого вопроса Комитет лесного хозяйства должен был предусмотреть, особенно учитывая, что зарплата сезонного рабочего в лесхозе 69 000 тенге. Размеры утверждены в республиканской сетке. Мы, депутаты, и по этому поводу ведем переписку с комитетом, направили письмо, в котором просим пересмотреть зарплаты, подходы к формированию фондов оплаты труда. В этой отрасли везде платят мало. Оклад директора лесхоза - 130 000 тенге. Чтобы лесотехнику на руки получить тысяч 200, ему надо 2-3 должности совмещать.

Сейчас то, что можно, областной бюджет делает. В прошлом году женщины работали на прополке в лесхозах и получали до 80 000 тенге. В этом году все-таки до 100 000. Повторю, иначе конкуренция не в пользу лесного хозяйства. Например, в Аракарагае у жителей выбор: в лесхозе работать сезонно или в санаториях окрестных. 80 000 тенге получать на прополке или 100 000 горничной. Лесхоз даже те кадры, которые из года в год работали, обученные, терял за счет такой разницы в зарплате. Ну и специалисты вымываются, конечно, из лесного хозяйства. У нас, например, в области всего один сельскохозяйственный колледж, который готовит лесотехников. В этом году из областного бюджета выделены средства на набор по этой специальности 25 человек. Госзаказ. Но практика показывает, что все 25 выпускников по специальности работать не будут. Всегда есть погрешности. В прошлом году вообще набора не было. На следующий планируем количество мест увеличить. Сейчас управление природных ресурсов просчитывает потребность в кадрах, чтобы средства в бюджете заложить.

- Получается, что все-таки многое завязано на финансировании.

- Многое, но не все. Да, деньги - средство достижения результата, но нельзя сбрасывать со счетов, я бы сказала, идеологические моменты, традиции, патриотизм. Вряд ли ребята из города, даже получив специальность лесотехника, массово поедут в село. А вот если у парня несколько поколений в лесхозе работало, если он привык дома о лесном деле без конца слышать, любит свои края - больше шансов, что останется. Я вообще считаю, что в сезонных работах по этой программе должна участвовать молодежь. Ведь для кого леса сажают в стране? Для них. Так что трудовые отряды - нормальный вариант для студентов. Знаете, с чего мы когда-то начинали движение «Жасыл ел»? С работы молодежи в пригородных лесхозах, организовывали транспорт, возили туда ребят. Это могло бы снять проблемы с сезонниками. Сейчас возрождаются школьные лесничества. Слава богу, что живы энтузиасты, готовые учить детей лесному делу. Недавно в Красном Кордоне областной слет провели. Мне кажется, если думать не на пять лет вперед, а хотя бы на четверть века, то ясно, что всем этим надо заниматься.

Мы, костанайцы, предлагаем, кстати, программу продлить на десять лет. К 2025 году даже о приживаемости миллионов высаженных деревьев еще судить будет невозможно.

- Гульмира Амангельдиевна, все-таки еще одно уточнение о финансировании. Программа повышения лесистости по большому счету экологическая. А нельзя в нее на местах как-то направить экологические платежи компаний или средства СИПов (социально-инфраструктурных проектов) горнодобывающих предприятий, которые, как выяснила в последние полгода «НГ», расходуются не очень прозрачно, к тому же нередко на имиджевые проекты?

- По СИПам не готова комментировать, не занималась, а вот по платам за эмиссии могу. Они сейчас идут в общую копилку бюджета. А экоактивисты давно ставили вопрос, почему нельзя направлять их конкретно на улучшение экологии региона. Оказалось, что можно. Нужно только составить план по охране окружающей среды и на его мероприятия направлять финансирование. То есть нужен механизм использования экологических платежей. До сих пор такого в области не было. Сейчас вариант плана уже есть, пока он не утвержден, его анализируют, главное - работа с ним ведется.

Фото Ксении РЕБИК

Досье «НГ»

Гульмира Капенова - предприниматель, депутат Костанайского областного маслихата двух созывов с 2016 года. По образованию педагог. Имеет 7-летний опыт работы на государственной службе. Создавала ОФ «Гражданский альянс Костанайской области «ГрИн».