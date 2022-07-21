О свалке во дворе дома № 95 по ул. Амангельды сообщила «НГ» жительница Костаная Надежда БАКАЙ.

Ул. Амангельды, 95. Матрас и ворох веток лежат во дворе дома уже несколько месяцев

- В целом мусор у нас вывозят регулярно, - рассказала она. - Но последние несколько месяцев просто беда. Возле контейнеров кто-то выбросил матрас, так он и лежит. Чуть дальше - обрезанные ветки деревьев, которые гниют с весны. Сбоку - картонные коробки, бумажки, которые ветер несет прямо к детскому футбольному полю.

На месте корреспонденты «НГ» увидели картину точь-в-точь описанную читательницей. И матрас, и ветки, и бумажки - все было на своих местах. Казалось бы, и мусора не очень много, но он так живописно разбросан, что создалось ощущение полного бардака.

Ул. Наримановская, 71. Куча мусора стала еще больше

Свалка во дворе дома № 71 по ул. Наримановской, о которой «НГ» писала две недели назад, стала еще больше. Видимо, доносить мусор до контейнеров людям стало сложнее из-за огромной лужи, так и не высохшей после ливней и расположенной прямо по пути к месту сбора отходов.

Доносить мусор до контейнеров по ул. Наримановской, 71 теперь мешают грязь и лужа

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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