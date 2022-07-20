Эта река, состыковавшая две страны, пользуется у рыбаков особым уважением

Летняя рыбалка в самом разгаре. Наши люди преданно рыбачат на своих уже «пристрелянных» точках. Знаю многих из тех, кто предпочитает ловить рыбу не на озерах и прудах, а непременно на реках. В их перечне у Убагана - место особое.

Карась речной и озерный

Ищем отличия. Начнем с того, что на озерах и прудах нет течения, а это значит, там рыбные народы ведут менее подвижный образ жизни. Им не нужно преодолевать большие расстояния, прилагая приличные усилия. Вследствие чего рыба в озерах и прудах имеет больше жира, и там чаще, чем в реках, попадаются на крючок очень приличные экземпляры замечательного карася. Причем, даже если в озере хорошая плотность хищника, который не дает карасю лениться, как, к примеру, на Косколе или Итсары, карась все равно довольно пухлый и сочный.

Убаган в районе моста по узункольской автотрассе

В отличие от озерного, речной народ кочевой, пребывает постоянно в движении, и в такой рыбе меньше жира. Размеры при этом она не теряет, но при употреблении в пищу появляется ощущение, что костей в ней больше, чем мяса. В реках вода всегда холоднее озерной, поэтому нерест мирной рыбы начинается там позже и, соответственно, позже заканчивается. Но судака и щуку чаще можно встретить именно в реке. Здесь стоит рассчитывать на хорошие уловы даже в плохую ветреную погоду - хищники ждут ветра, который понижает температуру верхнего слоя воды, тем самым увеличивая клев. А карп и карась - более теплолюбивые рыбы, при ветре шифруются в реках, и надеяться на их клев нашему брату-рыболову не приходится.

Итак, речная мирная рыба более сильная, поскольку, помимо хищников, ей еще приходится бороться и с течением. А потому после подсечки выуживаешь ее из реки с гораздо большими усилиями, а значит, и с большей дозой адреналина.

Считается, что в реках меньше больной рыбы: ее вовремя съедают активные хищники. Ну и, конечно же, обитая в чистой проточной воде, речной народ более чистоплотен, от него не несет тиной или жутким болотным амбре.

Однако для рыболова добрые речные уловы не всегда постоянны, в отличие от озерных. На пруду или на озере, если постоянно приваживать одно и то же место, будешь всегда с уловом. На реке регулярное прикармливание разве что только в тихих заливах небесполезно, потому что течение тут же отнесет прикормку за тридевять земель, на рыбака работать она не будет.

Вот и получается, что рыбалка на наших реках чаще бывает более результативной не у новичков, а у тех, кто уже познал и учел речные аксиомы и капризы.

Батюшка с «бесом в ребре»

Как и у любого природного организма, у нашей реки Убаган есть своя история. Зафиксированная, представьте себе, даже в легендарном энциклопедическом словаре 19-го века Брокгауза и Ефрона. Вот что я там обнаружила: «Убаган - река Акмолинской и Тургайской областей (Обага) - правый приток реки Тобол, берет начало в южных склонах Кушмурунских гор в Акмолинской области и в верховье носит название Бурдулты-Тал. Достигнув Тургайской области, Убаган течет прямо на север, служа границей между Тургайской и Акмолинской областями около 200 верст, и на этом пути проходит через большое озеро Убаган. Затем, не доходя 60 верст до северной окраины области, река отклоняется к западу и впадает в Тобол уже в пределах Оренбургской губернии, в 10 верстах от станицы Звериноголовской. Ширина Убагана в некоторых местах достигает 20 саженей; удобных бродов имеет не много, лучший из них Кара-Уткуль (черный брод) на Багакалинской караванной дороге, недалеко от впадения в него ручья Ащибуй. Притоков, заслуживающих внимания, Убаган не имеет. Вода на всем протяжении Убагана соленая или горько-соленая».

Убаганский карась

Надо полагать, что «озеро Убаган» - это наш нынешний Кушмурун, а 20 саженей - это более 43 м. Вот такой был наш батюшка-Убаган два века назад, хотя при его нынешней сноровистости, импульсивности и бесшабашных весенних выходках, если уж батюшка, то однозначно «с бесом в ребре». Весной местами может разыграться так, что становится морем, затопившим километры вокруг, а то вдруг предстанет тихоней, паинькой, как нынешней весной. И тогда хочется, как Станиславский на репетиции, прокричать ему: «Не верю!»

На Убагане нам с Сабанеем доводится рыбачить в разных местах. И везде испытываешь ощущение, что это не одна и та же река, а разные реки. В районе моста узункольской автотрассы у него крутые, довольно высокие берега, прибрежные зоны голые, камыша и тростника местами нет вообще. Без резиновых сапог здесь делать нечего - скользкая глина не дает запросто подступиться к воде. А вокруг - галимая степь: ни тебе деревца, ни кустика. В этих местах время от времени мы хорошо ловим щуку на спиннинг, которая может здесь брать даже в самую невыносимую жару. А карася успешно здесь мы ловили в конце прошлого лета.

Совсем другой Убаган в районе моста сарыкольской автотрассы. Высоких крутых берегов здесь нет, встречается много пологих мест, есть спокойные заливы, в которых на донку в свой недавний приезд сюда мы ловили полукилограммовых карасей. Причем только на донную удочку. Обычная, даже с функцией дальнего заброса, так и не сработала, хотя прошлым летом в это же время ловили и на нее. В этих местах весной Убаган особенно сильно разливается, соединяясь с озером Талы и щедро наполняя придорожные кюветы, из которых наш рыбацкий народ умудряется ловить карася подсаком. Так было весной 2021 года.

И совсем иной Убаган когда-то нам «открыл» Анатолий Резниченко, в те времена боровской егерь областного общества охотников и рыболовов. Самое удивительное в «том» Убагане - полное отсутствие карася. Но зато, как из пулемета, там клевала крупная плотва.

Но совершенно иной лик у нашего своенравного старца проявляется вблизи с российской границей. Когда-то мы с Сабанеем рыбачили здесь, не привлекая внимания пограничников, но в последние годы необходимо обязательно соблюсти формальности, отметившись в пограничном пункте поселка с таким же названием «Убаган» (при себе иметь удостоверение личности и техпаспорт на автомобиль). От Костаная это 175 км (едешь сначала по узункольской автотрассе, потом сворачиваешь на курганскую). От поселка до реки по полевой дороге километра четыре. Места здесь ягодно-грибные - с перелесками и лесами, а на убаганском берегу в жаркий день приятно расположиться в тени под большой березой. И самое удивительное, что в этом месте Убагана можно ловить не только легендарных убаганских карасей и щук, но и сазанов! Да, именно сазанов, диких родственников карпа. Нас с Сабанеем они пока не осчастливили, но буквально на моих глазах полуторакилограммового сазанчика поймал как-то наш компаньон. Крупных щук, правда, мы здесь тоже не ловили, а вот карась и сейчас попадается отменный - почти под килограмм. И уж самое удивительное то, что в какой-то приезд сюда нас встретил огромный лось...

Вот такой он, наш молодецкий батюшка-Убаган, многоликий, загадочный. И всегда притягательный для нашего брата-рыболова, для которого после Тобола это вторая по значимости, почету и уважению речка. И хочется, ох как хочется, чтобы эту всю первозданную красоту не оскверняли людские прибрежные помойки, которые уже этим летом мы встретили на убаганских берегах. Причем даже в глухих местах, вдалеке от поселков. Извините, без ложки дегтя обойтись, увы, не удалось…

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Клев-инфо