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Куда пойти с 21 по 27 июля

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областная картинная галерея

ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

До конца месяца

Персональная выставка «Щедрая кисть мастера» члена Союза художников РК Николая Васильевича Торшина, посвященная 85-летию со дня его рождения.

Центральный сквер Костаная. Открытая эстрада

По пятницам,

17.00

Концерты творческих коллективов районов области в рамках еженедельного творческого марафона DALA FEST

Спортафишка

Что

Где

Когда

Футбол. Лига конференций. «Тобол» - «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар)

Костанай. Стадион «Центральный»

21 июля, 20.00

Футбол. Кубок Казахстана. «Тобол» - «Махтаарал»

Костанай. Стадион «Центральный»

23 июля, 21.00