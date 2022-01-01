Куда пойти с 21 по 27 июля
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областная картинная галерея
ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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До конца месяца
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Персональная выставка «Щедрая кисть мастера» члена Союза художников РК Николая Васильевича Торшина, посвященная 85-летию со дня его рождения.
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Центральный сквер Костаная. Открытая эстрада
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По пятницам,
17.00
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Концерты творческих коллективов районов области в рамках еженедельного творческого марафона DALA FEST
Спортафишка
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Что
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Где
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Когда
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Футбол. Лига конференций. «Тобол» - «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар)
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Костанай. Стадион «Центральный»
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21 июля, 20.00
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Футбол. Кубок Казахстана. «Тобол» - «Махтаарал»
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Костанай. Стадион «Центральный»
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23 июля, 21.00
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