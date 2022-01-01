Аппетитная закуска из огурцов

Местных сейчас уже видимо-невидимо. Салаты можно готовить на любой вкус. Последние пару летних сезонов я отдавала предпочтение малосольным, но не целым, а тем, которые режут длинными дольками, приправляют солью, сахаром, укропом, чесноком, лаврушкой, листьями смородины. Нарезал, приправил в контейнере или в пакете. Потряс хорошенько, пару раз шмякнул пакет об стол. Оставил на час в покое. И все, можно есть.

А недавно мне сказали, что шмякая своими по столу, я практически встала на путь приготовления битых огурцов по-китайски. Тоже отличная штука, оказалось. Правда, огурцы надо реально перед маринованием бить. Можно скалкой через пищевую пленку или пакет, пока они не растрескаются. А можно их давить-раздавливать, положив на огурец плоско широкий нож. Огурцы трескаются, размягчаются. Дальше режешь их ломтиками, чтобы в рот удобно было класть, но не мельчишь.

Есть вариант - посыпаешь огурцы солью и сахаром, оставляешь на 20 минут. Потом сок сливаешь, а огурцы заправляешь маринадом, который включает чеснок, соевый соус, кориандр (по желанию), хлопья чили. И уксус рисовый или яблочный, главное, чтобы натуральный и не крепкий (4-6%), душистое масло. Кунжутное, подсолнечное.

Но я заморачиваться не стала. Битые огурцы сложила в контейнер и сразу добавила к ним маринад с солью и сахаром. Уже на тарелке посыпала жареными кунжутными семечками. Вкусно.

Ингредиенты

На 6-8 средних огурцов: 1 ч. л. крупной соли, 2 ч. л. сахара (с горкой), 1,5 ст. л. уксуса,

3 ч. л. кунжутного масла (или другого с запахом), 2 ч. л. соевого соуса, 2 зубка чеснока больших, чили мелко нарезать или хлопья 1 ч. л., можно больше, молотый кориандр - 1 ч. л.