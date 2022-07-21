Печь сейчас надо со свежими фруктами

Консервированных и обработанных наедимся зимой. А сейчас в садах, на дачах, на базарных лотках от ягодно-фруктового изобилия глаза разбегаются. И продукция в этом году хороших кондиций. Крупный сладкий урюк приглянулся члену нашего кулинарного клуба Ксении. Она с ним манник испекла.

Вот такой он, манник с урюком

Пирог из самых простых и любимых. Как раз оттого его хочется дополнять и совершенствовать, что многие успешно делают. Кстати, пирог с урюком Ксения делала дважды. Первая проба ее не удовлетворила, хотя она точно следовала найденному в Интернете рецепту. Пришлось дозировку поправить - увеличить на пару ложек количество муки, уменьшив, соответственно, количество манной крупы. И разрыхлителя тоже пришлось добавить, иначе пирог получался плотноватым.

Удачный рецепт такой: 140 г манки надо залить 230 г ряженки и оставить на 20 минут, 2 яйца взбить с 70 г сахара, растопить 50 г сливочного масла. Затем соединить разбухшую манную крупу с остальными ингредиентами, добавив 110 г муки, щепотку соли и пакетик разрыхлителя (13 г).

Урюк разрезать на половинки, удалив при этом косточки.

- Мне урюк пришлось разложить по дну формы из-за того, что она имеет вид конуса. То есть в готовом изделии донышко становится верхушкой манника, поэтому там фрукты и располагаются, - поясняет Ксения, - а если форма для кекса с прямыми бортиками, то половинки урюка можно разложить по поверхности пирога.

Печь минут 50 при температуре 170 градусов. Потом посыпать сахарной пудрой.

Манник в редакции продегустировали. Пористый, мягкий, не очень сладкий, запеченный урюк хорошо дополняет вкус. Ну и симпатичный, конечно, десерт получается.

Фото Ксении РЕБИК