Так ли страшны осы, как все думают, и какова их роль в природе и польза для человека

Их полосатые, в высшей степени элегантные «костюмы» предупреждают об опасности всякого, кто окажется достаточно неразумным, чтобы вступать с ними в конфликт. Но они вовсе не охотятся за людьми, чтобы сделать им больно, они просто исследуют окружающее пространство и защищают свою жизнь.

Если обращаться с осой аккуратно, она и жалить не станет

Большинство людей этих элегантных насекомых боятся. Боятся истерично и деятельно: активно начинают размахивать руками, а особо чувствительные дамочки даже поднимают визг. Оно и понятно: с детства нас пугают, что эти полосатики больно жалят и лучше держаться от них подальше.

Встретиться с осами можно везде: в лесу, на даче, в городе, даже в собственной квартире. В поисках пропитания они залетают в наши жилища, где их внимание традиционно привлекают летние сладкие заготовки. Иногда по несколько штук кружат на кухне над посудиной с горячим вареньем, рискуя потерять жизнь в борьбе за сладкое. А если есть уже остывшее лакомство и осы насытились, они не сразу находят выход из помещения, иногда оставаясь на ночь. Но утром все равно стараются улететь - пора возвращаться к родному гнезду.

Все их перемещения сопровождаются жужжанием, которое настораживает боязливых человеков, а часто и вовсе очень раздражает. Вместо того чтобы поймать осу какой-нибудь тряпкой и выкинуть в окно - пусть летит, подавляющее большинство старается ее прибить газетой или тапком. И очень часто операция «Тапок» проходит успешно, но не для осы.

Свой дом бумажные осы будут защищать яростно, лучше не приближайтесь

Осы, залетающие в наши дома, чаще всего и живут где-то неподалеку. Висит в каком-нибудь тихом местечке серенькое гнездо, прикрепленное к карнизу крыши или стене, а люди и не знают о таком соседстве, пока не приступают к таинству варенья. Вот тут-то и начинается нашествие, особенно много визитеров у жильцов верхних этажей. Конфликтов не избежать, особенно если в доме дети.

Только спокойствие!

С осами отношения у человека напряженные издавна. «И жалом колют, скачут и жужжат,/ И, точно искры, жгут...» - это строки, написанные древнегреческим поэтом в 5-м веке до нашей эры.

Опасения людей понятны и обоснованны - ужаления ос могут быть весьма болезненны, а тяжелых аллергиков привести к госпитализации и даже гибели. Поэтому ос опасаются и, как следствие, боятся. Но тут главное правило: не паниковать!

Если вы начинаете размахивать руками, аки ветряная мельница, да верещать, изображая пожарную сирену, то даже обычная моль придет в трепет. Что уж говорить об осах, в которых некоторая доля агрессивности (жизненно необходимой) заложена от природы, впрочем, как у всех общественных насекомых.

Просто при встречах с осами будьте сдержаннее. Не паникуйте, не делайте резких движений вблизи от осы. Если она заплутала в вашей квартире и бьется о стекло, постарайтесь аккуратно взять ее сложенной в несколько раз тряпкой и невредимой выпустить наружу. У нее нет задачи навредить вам, у нее задача - выжить. Ну а вам - плюс к карме за то, что бережно отнеслись к чужой жизни.

Голодание смертельно

Если говорить о садоводах, то они и вовсе должны быть заинтересованы в присутствии ос на своих сотках. Конечно, как опылитель оса даже рядом не стоит с пчелами и шмелями, хоть взрослые осы и используют в пищу нектар, облетая для этого цветы. Но их тела слишком гладкие, чтобы собирать на себя достаточное количество пыльцы, да и ассортимент посещаемых растений небогат: не любят осы цветы с глубоко запрятанными нектарниками. Кстати, если на вас яркая синяя или желтая одежда, не удивляйтесь, что осы к вам липнут, они приняли вас за огромный цветок и ищут нектар.

Осы очень любят сок сладких фруктов и помогают быстрее их высушить

Но все же осы выполняют полезную для нас работу, ведь они выкармливают потомство белковой пищей - другими насекомыми и их личинками, уничтожая при этом вредителей. Причем своих деток осы выращивают как гурманов: поймав насекомое, оса разделывает его, отрывая и выбрасывая ножки, голову и брюшко, остается только грудь. Эту часть тушки оса перемалывает жвалами, делает из него комочек и несет в гнездо, где передает личинке. Личинка выделяет пищеварительный секрет, растворяющий полученный пищевой комок и выпивает этот коктейль.

Личинки у ос не только получают белковую пищу от взрослых особей, но и сами способны подкармливать взрослых (но уже углеводами) в дни нелетной погоды, ведь голод длительностью более 72 часов для ос смертелен. Представьте себе проливной дождь, зарядивший на несколько дней, вся осиная семья могла бы погибнуть голодной смертью, если бы не одно хитроумное эволюционное приспособление - при необходимости личинки из своей нижнегубной железы выделяют сладкие капли. Одной такой капли хватает, чтобы поддержать силы взрослой осы на 12 часов. Это, кстати, хороший стимул для взрослых получше кормить своих малышей, ведь чем лучше личинка питалась до форс-мажорных обстоятельств, тем больше спасительных капель она сможет выделить. Энтомологи даже подсчитали, если на одну взрослую особь приходится одна личинка, семья может продержаться без выходов наружу 100 часов. Так осиные семьи и выживают в этом суровом мире, поддерживая друг друга в трудные дни самоизоляции, когда невозможно выйти из дома, точнее, из гнезда.

Бумажные апартаменты

Осиное гнездо по-своему уютно и совершенно. Те виды ос, с которыми нам чаще всего приходится сталкиваться, относятся к группе бумажных ос. Эта группа получила свое название вполне обоснованно.

Осы по праву считаются самыми элегантными насекомыми

Свои гнезда бумажные осы строят из пережеванной целлюлозы. Оплодотворенная самка, которой предстоит стать основательницей семьи, находит подходящее тихое местечко и начинает лепить домишко, конструкция которого дает возможность постепенного расширения жилплощади и надежно защищает от проникновения чужаков. А лепит она его из пульпы, которая получается путем пережевывания травинок и листиков, то есть целлюлозы. Целлюлоза щедро сдабривается секретом, действующим как связующее, благодаря чему стенки гнезда имеют определенную прочность. Такую пережеванную целлюлозу (пульпу) оса на приглянувшемся месте заготавливает в виде небольших комочков и валиков, чтобы каждые полчаса не летать за стройматериалами. Очень практично.

Наши осы сооружают небольшие гнезда, а вот в теплых краях встречаются грандиозные постройки. Самое большое гнездо ос обнаружили на испанском острове Ла Гомера, оно достигало высоты 7 м и в нем обитали миллионы насекомых, досаждавшие жителям небольшого городка.

Оса, спасенная от утопления, и не думает нападать на спасателя

В основном в гнезде формируются «жилые комнаты», то есть ячейки, в котороых проживают личинки, и пространство, где находят пристанище взрослые. Само гнездо всегда сероватое, напоминает крафтовую бумагу.

Неизвестно, вдохновлялись люди умением ос работать с целлюлозой при изобретении бумаги, но вполне логично было бы для древнего человека подглядеть и сплагиатить чужое изобретение. Впрочем, это только предположение.

Сколь-нибудь значимые запасы в гнездах бумажные осы не делают, поскольку им это не нужно, вся семья все равно не перезимует. До весны доживет только несколько оплодотворенных самок, которые в следующем году дадут начало новым семьям.

Опасные шершни - тоже осы, только гигантские

Поэтому запасы корма в гнезде если и имеются, то самые минимальные. Часто людей интересует, делают ли осы мед. Да, делают нечто похожее. Эта субстанция очень густая и малосладкая, быстро кристаллизуется. И если удастся в осином гнезде найти напрыск, то наберется его в лучшем случае несколько граммов. Нет от него человеку никакой пользы. Однако есть два вида ос, обитающих в Южной Америке, которые заготавливают осиный мед, есть даже люди, занимающиеся его сбором, но опять же по продуктивности осы не сравнятся с пчелами.

Несмотря на то, что осы не производят продуктов, используемых человеком, они полезная и важная часть экосистемы. Понятно желание избавиться от гнезда, висящего на вашем чердаке или возле балкона. Но, если вы видите гнездо там, где осы никому не мешают и не угрожают, не уничтожайте его, проходите мимо, будьте людьми.

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