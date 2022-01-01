По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 63 пары. Самому молодому жениху - 19 лет, невесте - столько же. Самому зрелому жениху - 48 лет, невесте - 53 года;

- зарегистрированы 2 развода;

- зарегистрирован 71 новорожденный: 34 девочки и 37 мальчиков. Самые популярные имена малышей: Ислан, Амелия, Анелия, Лия. Самому молодому папе - 20 лет, маме - столько же. Самому зрелому папе - 41 год, маме - 37 лет. 4 роженицы не состоят в браке;

- умерли 62 человека: 28 мужчин и 34 женщины, в том числе 2 ребенка в возрасте до года.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 поступило 1 753 вызова (из них 625 - к детям), в том числе по поводу травм и несчастных случаев - 407, из них 66 - к детям;

- поступили 11 вызовов на ДТП, из них 3 произошли в понедельник, 20 июня, в авариях пострадали 13 человек (в том числе 3 детей), 10 пострадавших были экстренно госпитализированы;

- скорая помощь доставила в больницы 450 человек.

По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:

- зарегистрированы 184 уголовных правонарушения, из них 80 краж и 42 мошенничества;

- с 20 по 26 июня зарегистрированы 4 ДТП, в которых 6 человек получили травмы;

- разыскано 15 без вести пропавших лиц;

- раскрыто 38 преступлений;

- зарегистрировано 10 наркоправонарушений, в том числе 2 факта хранения наркотиков, 6 наркопроступков, 1 факт контрабанды, 1 - незаконного культивирования запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества;

- за выходные сотрудники полиции задержали 18 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

По данным костанайского областного центра психического здоровья:

- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 176 человек, из них поместили 162: 144 мужчины и 18 женщин.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- по области на пожары совершено 197 выездов, на случаи горения - 51, на аварийно-спасательные работы - 7.