Сухой остаток. С 20 по 26 июня
По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:
- зарегистрировали брак 63 пары. Самому молодому жениху - 19 лет, невесте - столько же. Самому зрелому жениху - 48 лет, невесте - 53 года;
- зарегистрированы 2 развода;
- зарегистрирован 71 новорожденный: 34 девочки и 37 мальчиков. Самые популярные имена малышей: Ислан, Амелия, Анелия, Лия. Самому молодому папе - 20 лет, маме - столько же. Самому зрелому папе - 41 год, маме - 37 лет. 4 роженицы не состоят в браке;
- умерли 62 человека: 28 мужчин и 34 женщины, в том числе 2 ребенка в возрасте до года.
По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:
- на телефон 103 поступило 1 753 вызова (из них 625 - к детям), в том числе по поводу травм и несчастных случаев - 407, из них 66 - к детям;
- поступили 11 вызовов на ДТП, из них 3 произошли в понедельник, 20 июня, в авариях пострадали 13 человек (в том числе 3 детей), 10 пострадавших были экстренно госпитализированы;
- скорая помощь доставила в больницы 450 человек.
По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:
- зарегистрированы 184 уголовных правонарушения, из них 80 краж и 42 мошенничества;
- с 20 по 26 июня зарегистрированы 4 ДТП, в которых 6 человек получили травмы;
- разыскано 15 без вести пропавших лиц;
- раскрыто 38 преступлений;
- зарегистрировано 10 наркоправонарушений, в том числе 2 факта хранения наркотиков, 6 наркопроступков, 1 факт контрабанды, 1 - незаконного культивирования запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества;
- за выходные сотрудники полиции задержали 18 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
По данным костанайского областного центра психического здоровья:
- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 176 человек, из них поместили 162: 144 мужчины и 18 женщин.
По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:
- по области на пожары совершено 197 выездов, на случаи горения - 51, на аварийно-спасательные работы - 7.
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