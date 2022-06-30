Покупка сладкого песка в магазинах Костаная напоминает кадры из фильма в жанре вестерн

Ровно в 6 часов вечера, 28 июня, в супермаркете «Особа» вывезли две тележки с сахаром по 540 тенге за 1 кг. Одну остановили покупатели, словно грабили поезд, груженный золотом.

Очередь за сахаром в супермаркете «Особа»

По словам администратора, пять человек ждали возле входа на склад, за стеллажами с подсолнечным маслом, чтобы первыми встретить тележку, остальные покупатели толпились возле витрины, куда ее должны были довезти. В итоге за 20 минут разобрали почти весь вечерний объем, осталось два пакета. В каждом - немного больше килограмма.

Директор «Особы» Александр Косолапов - возле только что опустевшего прилавка

- Стабфондовский сахар был две недели назад, - прокомментировал «НГ» исполнительный директор супермаркета «Особа» Александр КОСОЛАПОВ. - Брали тонну, больше не дают, но зато предоставляют отсрочку по оплате на месяц, что очень хорошо. Они сами распределяют, кому выдать, в зависимости от заявки. Сейчас приобрели три тонны у ТОО «Kost Export». В понедельник, 27 июня, привезли сахар. Неделю ждали после предоплаты. И этого не хватит. Получили по 520 тенге, а выставляем по 540. Из отдела предпринимательства вежливо попросили дороже не продавать, чтобы не пугать людей ценой. Выходит почти 4% наценки, а допустимо - 14-15%. Фасуем и выносим в торговый зал в 12 часов и в 6 вечера. Сегодня расфасовали 250 кг: 150 кг вынесли утром и 100 кг вечером. Вчера - 200 кг. Даем с запасом, чтобы лежал и другие смогли взять. Не знаю пока, когда получим стабилизационный сахар. Заявку подали, ждем. Нам главное - растянуть имеющийся объем на неделю, до следующей поставки, чтобы всем хватило. Не могу выставить весь объем в день, потому что его тут же скупят. И люди не будут приходить. А за ним приезжают из Мичурино, Тобыла, КСК и КЖБИ, отовсюду. Мы на нем ничего не зарабатываем. Не собираюсь навариваться, пусть люди приходят.

Пенсионерка Екатерина ПАНАРИНА тоже пыталась купить сахар в «Особе». Не получилось.

- Сегодня в 10 часов утра девчата сказали, что фасуют, - рассказала она. - Кто-то сказал, что ровно в 12 часов будет сахар. Ненадолго вышла. Вернулась, когда на часах было восемь минут первого. На крыльце стояли знакомые люди, уже с сахаром. Сказали, что там больше ничего уже нет. Мне 79 лет, не часто хожу в магазин, а мамы с детьми приходят и на каждого берут по пакету. Так она может прийти в 12 и в 18 часов, и всю неделю ходить. И сколько сахару возьмет? Прошлую неделю шаром покати. Вчера привезли после обеда, примерно в 5-6 вечера. Мы, что, вот так должны приходить и караулить? Чуть на минуту опоздал - уже нет. Ну куда годится? А те люди, кто работает, когда возьмут? У них тоже дети есть, которые чай с сахаром хотят, а где его взять? Без сахара мозги не работают. А в магазине № 28 уже по 960 тенге. Ну не в два же раза дороже продавать.

Этот магазин расположен неподалеку. По словам его директора, на Складской купили 50 кг по 800 тенге за 1 кг и больше покупать не будут, дорого, и товар долго лежит.

А социальный сахар за 440 тенге - он вроде бы есть, но в то же время его и нет. Как мед у Винни Пуха. Ценник в 540 тенге вызывает непонимание - это в остальных местах все обнаглели или это социальный уже подорожал?

- Цена на социальный сахар остается прежней - 440 тенге за килограмм, - поясняет руководитель отдела предпринимательства и сельского хозяйства акимата Костаная Илона ТИМОШЕНКО. - Если ценник дороже, то он не из стабилизационного фонда.

Руководитель департамента по работе со стабилизационным фондом АО СПК «Тобол» Мадина МАХМУТОВА напомнила, что 16 марта 2022 года СПК заключила договор с ТОО «Коксуский сахарный завод» на поставку сахара-песка в объеме 1 500 тонн.

- Уже пришли две поставки, последние два вагона - в пути, везут еще 500 тонн, - сообщила Махмутова. - Отдел предпринимательства дает заявку на неделю. В ней расписано, кому, в каком объеме необходимо выдать сахар. В этом месяце было реализовано более 300 тонн на область. Ежедневный объем - 5 тонн. Думала, к лету его увеличат, но пока лимит такой.

В «Астыкжане» сахар из стабфонда по 440 тенге разбирают по 10 кг в минуту.

В «Астыкжане» сахар из стабфонда продают по пакету в одни руки, причем не более 1,7 кг. И только четыре раза в день

- Ажиотаж можно пронаблюдать в торговом зале, - рассказывает руководитель коммерческого отдела супермаркета «Астыкжан» Екатерина НАУШЕБАЕВА. - Стабфонд выделяет два раза в неделю по 3 тонны. 28 июня выделили 2 тонны. К сожалению, больше выделять не могут. Поэтому нам приходится придерживать сахар. Мы продаем его частями, не мешками, чтобы не было спекуляции. По одному пакету в руки, в нем максимум может быть 1,7 кг. В торговый зал выносим четыре раза в день: в 9.00, 14.00, 18.00 и 19.50. До 600 кг в день продаем. Плюс интернет-магазин, но там примерно 50 кг в день. В магазине по пр. Абая продаем сахар от СПК «Тобол». А в ТРЦ «Костанай Плаза» - от ТОО «Бас Торговля 21», приобрели его по 560 тенге, реализуем по 615. Цена немного выше стабилизационного, но все согласно уровню наценки, установленной законом.

Призывы к покупателям в «Астыкжане» действуют не всегда и не на всех

Утром 29 июня в «Астыкжане» по пр. Абая вывезли около 150 кг сахара, его разобрали через 15 минут.

Сахар-песок в Астыкжане разобрали, зато рафинад всегда в наличии

- Мы понимаем, что люди обеспокоены, но доходит до такого, что в адрес наших сотрудников проскальзывают оскорбления, - говорит директор по развитию супермаркета «Астыкжан» Нурлан ЖАНБАТЫРОВ. - Люди начинают себя агрессивно вести по отношению к кассирам, продавцам. Бывает, что у нас не выдерживают эти психологические атаки и увольняются. Если было бы можно, то мы не ограничивали. Мы такие же люди, у нас есть семьи. И в более плохих условиях в былые времена жили, но при этом не теряли чувства достоинства.

Фото автора