1 июля исполняется 35 лет социальной службе. Хочу поздравить Центр по оказанию социальных услуг, госучреждение отдела занятости и соцуслуг, отдела занятости и социальных программ акимата Костаная с этой датой. Пожелать руководству Зинагуль Жумабаевой, Балапан Шаяхметовне, также всем сотрудникам этой службы крепкого здоровья, успехов в работе, счастья в личной жизни и терпения.

Соцработник помогает нам, их подопечным. Они для нас как скорая помощь, как свет в окошке, а мы их очень ждем. В любую погоду соцработник спешит на помощь, оказывает неоценимое участие, дает моральную поддержку, поднимает настроение, рассказывает новости и выполняет другую работу: уборка, поход в магазин, аптеку и т. д., то есть всячески облегчает нам жизнь старческую.

Мы очень благодарны, что есть такая служба, поэтому еще раз желаем счастья, благополучия, всего наилучшего.

Особо хочу отметить Марину Владимировну Бондареву, которая даже в отпуске интересуется своими подопечными.

Леонид ДЯЧКОВ, Костанай