О мусорных завалах вокруг контейнеров во дворе дома № 41 по ул. Шевченко сообщил «НГ» житель Костаная Аслан НУРСЕИТОВ.

Ул. Шевченко, 41. Мусор за контейнерами во дворе дома лежит давно

- Эта свалка и опасна, и страшна, и, на первый взгляд, как будто не видна, - с сарказмом перефразировал он известную песню. - Люди думают, что очень хитро поступают, сваливая мусор за контейнеры. Но получается еще хуже: спереди мусор вроде не особо видно, но за контейнерами чего только нет! При этом за ними стоит забор, поэтому подойти к мусору очень сложно. Его и сфотографировать-то сложно, не то что снимать. Лучше снимать с квадрокоптера, чтобы понять, сколько его на самом деле.

Квадрокоптера у редакции не было, так что сфотографировать мусор за двумя контейнерами, почти впритык прижатыми к жестяному забору, а слева подпертыми клеткой для пластика, оказалось сложно. Из-за контейнеров выглядывают строительные материалы, картон, старые вещи... Завалы оказались приличными. Как их оттуда вызволять, вопрос сложный.

Ул. Тауелсиздик, 117. Гору веток во дворе дома за две недели не вывезли

Свалку во дворе дома № 117 по ул. Тауелсиздик, о которой «НГ» писала две недели назад, до сих пор не убрали.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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