Чувствую себя молекулой - взвешенное состояние, неизвестность… Более полувека назад это был мой город, мое детство. Через многие города и страны прошел мой путь за 53 года и привел меня - это надо было так! - опять в Кустанай.

И вот теперь, в мае 2022 года, в аэропорту рядом со мной «девочка» и «мальчик» из моего детства… нам под 70! Странно… Жизнь нам всем предоставила разное и всякое (не только букеты цветов) и сформировала нас каждого на свой лад. И, несмотря на это и годы, разделяющие нас, они мне так близки! Интересно, у них тоже такое чувство?

Что меня здесь ожидает? Ожидает ли меня вообще здесь что-то или кто-то? На что я натолкнусь? Дома ли я?

Вышла из здания небольшого аэропорта и рукой потрогала кустанайскую землю. Как в дешевом романе! Это было непроизвольное движение… или волнение? Поездка к снятой квартире в центр города, как в бреду, ничего не воспринимаю, ничего не осознаю… Ничего! Первые шаги по городу моего детства сделаны: эмоции, только эмоции…

Каков Кустанай теперь? Город изменился. Но наверняка больше всего изменилась я за прошедшие полвека. Большинство я не узнала, да и не могла узнать, так как ново! Узнала я дом свой родительский в Садовом переулке, свою любимую 21-ю школу, здание краеведческого музея и бывший центральный универмаг. О да, и красивый городской парк, куда девочкой ходила на качели…

А теперь… Дворцы удовлетворения потребительских нужд любого характера. Такого тогда и во сне не снилось!

Поразила меня чистота в центре Кустаная! Куда почище, чем во многих крупных городах Западной Европы. Улицы, раньше грунтовые, теперь асфальтированы. Много приятных изменений!

А вот где же бочки с квасом? Желтые бочки с квасом? Я так радовалась, что смогу выпить в Кустанае кружку холодного кваса! Увы, нет, а колу не хочу! Вышел квас из моды? Как жаль!

Иду по городу и смотрю, смотрю… Мне радостно и больно, мне весело и грустно, я смеюсь и плачу. Но самое сильное чувство - я потеряна, я растеряна. Чувствую себя одинокой, брошенной в незнакомый мне мир. Такое одиночество, что рыдать хочется… Что иногда и происходит…

Постепенно-постепенно прихожу в себя и начинаю мыслить как интеллигентный человек. Бесконечный ряд вопросов. Чем дышит город? Дни проходят один за другим, ночами спать от впечатлений не могу. Мысли… мысли… мысли…

Встречи с одноклассниками - как здорово! Серьезная Татьяна, великолепная Лида, чудесный Иван… Придется ли нам в жизни еще раз встретиться?

Да! Город другой, жизнь другая… Даже не могу сказать, лучше или хуже. Это иначе! Но я чувствую глубокую благодарность за мое счастливое детство и годы, прожитые в Кустанае. Этот город всегда останется городом моего прекрасного детства.

Мне надо было приехать в Кустанай, чтобы опять освобожденной уехать! Придется ли мне еще раз побывать здесь? Не знаю… Но я избавилась от мучительной скуки на душе. Прощай, такой близкий и одновременно далекий Кустанай! Всего хорошего тебе, город моего детства, и вам, жители моего Кустаная!

Дороги жизни ведут меня дальше. Я хочу еще много увидеть, много познать.

Я побывала в своем детстве! Кто еще это может о себе сказать? А я могу!

Роза КАЕСТНЕР (ГЕРМАН), Кельн, Германия