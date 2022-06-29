Подарки и причуды любимого места рыбалки Сабанея Карпова и ведущей этой рубрики

Ура! Нерестовые запреты закончились: ловить уже можно все подряд и почти везде. Наши рыболовы разъехались, разбрелись по водоемам области, благо у нас их несколько тысяч. Но почти у каждого рыбака есть свои излюбленные летние места клева.

Матушка или батюшка?

Так уж принято у нас, рыболовов-любителей, приехав на берег реки или озера, первым делом надо поздороваться: «Здравствуй, батюшка-Тобол», «Здравствуй, матушка-Кабырга!», а перед отъездом непременно поблагодарить и попрощаться, чтобы не обиделись, а иначе в следующий раз удачной рыбалки не будет.

Карась-килограммовик на фотосессии с Юрием Ковальчуком

А вот замечательно уютное и какое-то домашнее озеро Мазарево - батюшка или матушка? «Здравствуй, батюшка-Мазарево», - приветствует водоем в каждый наш приезд сюда мой постоянный спутник Сабаней. «Здравствуй, матушка-Мазарево», - здороваюсь я с озером перед началом рыбалки…

Этой весной патриоты Мазарево несколько недель не могли отойти от шока: когда лед стал отходить от берега, на поверхности воды появились почившие от кислородного голодания большие карпы. Их было немало. Наши карповики запаниковали: замор! Шутка ли: знаменитое своими карпами озеро осталось без карпа. Спешу успокоить. Жив курилка! Да, прошедшая зима с толстенной ледяной коркой стала испытанием для многих наших озер, которые в подавляющем своем большинстве не имеют больших глубин, а потому даже официально считаются заморными. На Мазарево за все время своей жизни с карпами заморы были не единожды. Но каждый раз озеру все-таки удавалось справляться с бедой, часть этого дворянского рыбьего народа выживала, а затем восстанавливалась с помощью акций зарыбления. Интересно и то, что от полного замора карпа на сей раз спасла ранней весной довольно большая трещина, которая позволила мазаревским чешуйчатым узникам глотнуть кислорода. Вот такие чудеса!

Восстанавливать популяцию карпа арендаторы планируют и этим летом, когда вода прогреется здесь до нужного градуса. Так что спешу успокоить наших любителей карповой рыбалки: легендарный карпятник еще не раз удивит уловами. По моим сведениям, здешний выживший карп отнерестился и сейчас уже начинает приходить в себя. Нам с Сабанеем в июне он пока не улыбнулся, но пойманного здесь на удочку я уже видела. Рыболов-счастливчик выудил его ближе к вечеру жаркого спокойного дня под кромкой тростника на глубине примерно в полтора метра. Думаю, что в этом поросенке было килограмма 2-2,5.

Ловим щуку и карася

Да, пока мы с Сабанеем ловим на Мазарево не карпа, а щуку и карася. Должна сказать, что такую нашу рыбалку с полным основанием можно назвать трудовой и очень динамичной. Трудовой, потому что к ней надо готовиться заранее, вырезая и заостряя хлысты-рогатки, а еще наловить живца. О таком способе щучьей рыбалки я подробно писала в недавнем выпуске «Рыбацкого клуба». Динамику ей придает необходимость постоянно двигаться, проверяя расставленные на расстоянии щучьи снасти, переставлять хлысты, которые не «работают». А в перерывах между этими передвижениями еще хочется и карася половить, который ныне удивляет своими размерами: если уж клюнет, то не менее килограмма. Вот и получается, что расслабляться нам при такой рыбалке просто нет возможности.

Без охранника-смотрителя Николая Николаевича озеро Мозарево представить невозможно

Недавним днем приезжаем на Мазарево и начинаем, как обычно, с обустройства своего «окна». Вырезали мы его в тростнике еще в прошлый летний сезон, а пару недель назад привели в порядок, подготовив к сезону новому: привезли свежие колья для фиксации лодки, 6 подставок под 3 удочки. Три удочки, потому что в этом «окне» в прошлом году у нас работали три точки. А 6 рогаток под удочки (а не три, как можно было бы), чтобы, когда просигнализирует щучья снасть звоном колокольчика, можно быстро пристроить карасиные удочки на этом вертеле из рогаток и вмиг ретироваться к подсевшей на живца щуке.

Увы, рогатки приходится привозить в каждый свой приезд сюда, потому что наше «окно» постоянно кто-то облюбовывает и обкрадывает. То кол исчезнет, то какая-нибудь подставка для удочки пропадет. В прошлом году Сабаней написал призывный текст к «сменщикам»: «Рыбачьте на здоровье, но, пожалуйста, не трогайте колы и рогатки!» Лист определил в файл и прикрепил послание на кол. Сработало. Наверное, так надо будет сделать и сейчас, потому что во второй приезд сюда все наше окно оказалось раскуроченным. Вот вам и этика рыболова.

Но все по порядку. В пять утра подплываем к «окну», щедро прикармливаем и сразу плывем заряжать живцом рогатки на щуку. Их у нас 8: четыре с одной стороны «окна», четыре с другой. Расстояние между ними - метров 30-40. Возвращаемся в «окно» как раз к тому времени, когда рыба просто обязана отреагировать на нашу приваду. Разматываем и забрасываем удочки.

Теперь можно расслабиться и хлебнуть горячего чая, настоянного на мелиссе, листьях смородины и малины. В этот раз покайфовать под чаек не дал колокольчик. С ходу решаем удочки оставить в месте заброса, надеясь на то, что в наше отсутствие рыба не клюнет. На какой рогатке сидит зубастая издалека не видно, колокольчик молчит, тростник не балансирует: она заглотила живца, дернулась в заросли и замерла в ступоре своего непонимания по поводу того, что же произошло в ее жизни. Мы знаем, что колокольчик зазвенит вновь и тростник начнет бешено балансировать, когда наша лодка окажется в двух мерах от улова. А потому стараемся сразу плыть ближе к первой же рогатине. Торпеда на сей раз на третьей. Я готовлю подсак, Сабаней выпутывает торпеду из растительности. Есть первая щучка! Килограмма на полтора. Определяем ее в мешок, заряжаем снасть новым живцом, плывем к своему карасиному «окну». Пересаживаем остроносую в садок и только теперь замечаем, что наших поплавков на удочках след простыл. Причем на всех трех. Дергаем удочки за комель, бесполезно. Приходится заплывать в глубь зарослей и вызволять снасть. А в голове пульсирует: «Может, это карп клевал?»

Наконец удочки заново настроены и заброшены, теперь можно продолжить прерванное чаепитие. Время подбирается к семи. Солнце уже светит вовсю, но еще свежо и не жарко, птичий хор активно распевается, вдалеке лебединая семья прогуливает своих новорожденных малышей, ароматы утра смешиваются с чайным амбре из рыбацкой кружки… Рай! Дзынь…

Такие карпы в Мазарево не перевелись

Вместе с резким хлопком срабатывает колокольчик. Спешно теперь уже вынимаем удочки из воды, кидаем их на рогатки и быстро плывем в направлении прозвучавшего «дзынь». На сей раз видим издалека, как бешено балансирует тростник с привязанной к нему рогаткой. Подплываем ближе и вдруг прямо на глазах наша рогатина выдергивается из дна и устремляется в растительность. Сабаней едва успевает ее подхватить и тут же начинает ею орудовать, как удочкой. Борьба длится с минуту, не больше. Зубастая в силе Сабанею почти не уступает, но ее действия тормозит тростник, в котором она запуталась вместе с толстой леской. Наконец-то улов в садке! Килограммов пять, не меньше! Адреналин зашкаливает, в висках стучит! Вот это подарок! Плывем к своему «окну», пересаживаем «мамку» в садок. Теперь можно отдышаться, опять забросить удочки. Что мы и делаем. А тут и наше «окно» начинает работать. Почти одновременно сабанеев и мой поплавки начинают плавно передвигаться, норовя раствориться в «стенке» растительности. Подсекаю! Удочка сгибается в дугу, но я уже знаю, что, увы, это не карп: аристократ ведет себя иначе после подсечки. Да, карась, но какой! Целый поросенок! Такой же и у Сабанея.

Наш улов того дня - 7 щук и всего пять карасей. Трем килограммовым щучкам мы даровали жизнь, отправив их в родимую стихию. Карася из-за частых поклевок зубастой ловить почти не пришлось. При домашнем взвешивании эти 5 карасей потянули на 5 кг.

«Спасибо, матушка-Мазарево!»

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Клев-инфо