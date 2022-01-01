Куда пойти с 30 июня по 6 июля
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областная картинная галерея
ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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До конца месяца
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Персональная выставка «Щедрая кисть мастера» члена Союза художников РК Николая Васильевича Торшина, посвященная 85-летию со дня его рождения
Спортафишка
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Что
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Где
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Когда
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Шахматы. Спартакиада «Целина-2022»
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Костанай, Шахматный клуб
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30 июня - 2 июля
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Тогызкумалак. Спартакиада «Целина-2022»
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Костанай, СРК «Костанай» (ул. Герасимова, 1)
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30 июня - 3 июля
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Стрельба из пневматического оружия. Спартакиада «Целина-2022»
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Костанай, ДЮСШ № 1
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1-2 июля
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Настольный теннис. Спартакиада «Целина-2022»
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Тобыл, СК «Астана»
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1-3 июля
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Триатлон. Чемпионат Костанайской области
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Костанай, набережная по ул. Гашека (КЖБИ)
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2 июля
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Футбол. Лига чемпионов УЕФА. «Тобол» - «Ференцварош» (Венгрия)
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Костанай, стадион «Центральный»
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6 июля, 20:00
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