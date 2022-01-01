Депутат мажилиса Аманжан Жамалов предложил ввести ограничения на покупку и продажу рублей в Казахстане. Поддерживаете ли вы это предложение? Да. Курс рубля по отношению к тенге завышается искусственно.

Да. Высокий курс рубля наносит вред экономике и жителям Казахстана.

Нет. Нельзя вводить ограничения для главного экономического партнера Казахстана.

Нет. Государство не должно вмешиваться в бизнес банков и обменных пунктов.

