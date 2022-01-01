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Куда пойти с 30 июня по 6 июля

Потехе - час!

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Что состоится

Областная картинная галерея

ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

До конца месяца

Персональная выставка «Щедрая кисть мастера» члена Союза художников РК Николая Васильевича Торшина, посвященная 85-летию со дня его рождения

Спортафишка

Что

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Когда

Шахматы. Спартакиада «Целина-2022»

Костанай, Шахматный клуб

30 июня - 2 июля

Тогызкумалак. Спартакиада «Целина-2022»

Костанай, СРК «Костанай» (ул. Герасимова, 1)

30 июня - 3 июля

Стрельба из пневматического оружия. Спартакиада «Целина-2022»

Костанай, ДЮСШ № 1

1-2 июля

Настольный теннис. Спартакиада «Целина-2022»

Тобыл, СК «Астана»

1-3 июля

Триатлон. Чемпионат Костанайской области

Костанай, набережная по ул. Гашека (КЖБИ)

2 июля

Футбол. Лига чемпионов УЕФА. «Тобол» - «Ференцварош» (Венгрия)

Костанай, стадион «Центральный»

6 июля, 20:00