Редакция «НГ» опробовала шашлычные маринады от Голодной

Традиционный июньский междусобойчик, посвященный профессиональному празднику журналистов, «Наша Газета» устраивает обычно на даче одного из сотрудников. Обязательно с хорошим шашлыком. И мариновать мясо при всем обилии предложений от шашлычных торговых точек к этому застолью «энгэшники» предпочитают сами. На этот раз они проверили три маринада, рецепты которых я размещала в этой рубрике.

Праздничный шашлык команде «НГ» точно удался

Шашлык готовили из свинины. У продавцов спрашивали шейную часть, и те исправно ее продавали, хотя при разделывании мяса показалось, что и лопатка имела место. В целом мясо было очень подходящее. Без избытка жира, но и не абсолютно постное. Нарезано было ломтиками, размер которых, как когда-то выразился знакомый шашлычник, «крутился около спичечного коробка». Чуть больше, чуть толще, чуть длиннее - не принципиально, но в общем коробок как основная мерка - это удобно.

Шикарно, конечно, разрубить вырезку на пару-тройку длинных кусков, сделать несколько неглубоких насечек и жарить так. Но у нас мясо было не настолько нежным, хотя очень хорошим. Разделывала и мариновала его на всю честную компанию контент-менеджер Ксения РЕБИК.

- Забила в поиск на нашем сайте ng.kz рецепты шашлыка и выбрала три маринада - с минералкой, кефиром и соусом «Наршараб», - рассказала она.

Конечно, был куплен лук. Еще набор специй «Приправа для шашлыка от Приправыча», что не отменяет в этой части самодеятельности и творчества: можете добавлять все, что любите. Просто этот набор был проверен компанией неоднократно.

Про лук: в маринаде его много не бывает, собственно, его сок отличным маринадом и является. Если с вырезкой работаете, вообще натрите на крупной терке, добавьте чуток перца и больше ничего. Ну, это к слову.

Ксения нарезала лук полукольцами, перемяла с сухими специями, перемешала с ломтиками свинины. И одну порцию отправила в холодильник в таком виде на ночь. Естественно, в закрытом контейнере. Пропорции примерно: одна часть лука на две части мяса. Часов в 10 утра в этот контейнер была налита минералка, чтобы мясо с луком были покрыты жидкостью на палец или чуть меньше. С газированной водой шашлык простоял часа два с небольшим. Этого вполне достаточно, чтобы результат был мягким и сочным.

Вторая порция с луком и специями была залита на ночь 1-процентным кефиром. Это беспроигрышный маринад. Перестоять в нем мясо не может, то есть не начнет расползаться. По крайней мере, опыт вынужденной суточной выдержки есть.

И наконец, маринад с гранатовым соусом. Если и минералка, и кефир мясного вкуса не затеняют совсем, то кисло-сладкий наршараб в свинине чувствуется. Но с ним было замариновано мясо с жирком: сочетание вкусов маринада и поджаристой корочки на ломтиках всем понравилось. Пропорции: на 800-900 г мяса 3 ст. ложки наршараба, 3 ст. ложки оливкового масла, сухие специи и лук. Маринад хорош также к баранине, утиным грудкам.

Жарили свинину, замаринованную тремя способами, на решетке

Да, на стадии маринования мясо вообще не солили. Жарили на решетке.

Нам очень повезло с шашлычником. Наш Андрей с мясом управился отменно, не пересушил, слегка сбрызгивал водой с винным уксусом. И отметил, что все зажарилось красиво. Маринованное в минералке и кефире получилось золотистым, с легкой смуглотой. Мясо с наршарабом вышло чуть потемнее за счет сладости соуса и жирка.

В целом всем на лето эти варианты рекомендуем как надежные и не очень хлопотные. А сами собираемся в следующий раз заняться ребрышками с барбекю - глазурью. Кто делал, может с нами поделиться опытом.

Фото Ксении РЕБИК