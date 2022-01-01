Я труженица тыла, мне 90 лет, обращаюсь к вам вот с какой просьбой. В моем районе находится поликлиника № 3, скоро День медицинского работника, очень хочу от всей души поблагодарить врача своего участка № 36 Асель Муратбаевну Сукургалиеву за ее доброту и внимание. Как только к ней обращаюсь по телефону, она тут же приходит. Измерит давление, прослушает и лечение назначит. Это врач от Бога.

С ней работает медсестра Асем Есентаевна Едресова, которая тоже часто приходит ко мне, я ей тоже очень благодарна за внимание к пожилому человеку. Так как я плохо хожу, в поликлинику мне идти тяжело.

Еще хочу сказать большое спасибо соцработнику Гульнур Кайыржановне Усакбаевой, к которой мне приходится обращаться постоянно. Она очень чуткий и уважительный человек, заботливый и отзывчивый.

В день праздника я всем желаю крепкого здоровья, им и их семьям, низко кланяюсь до земли работникам в белых халатах. Спасибо за все, будьте всегда добрыми и внимательными, как говорят в народе, слова медика тоже лечат.

Роза МЕЛЬНИЧЕНКО, Костанай