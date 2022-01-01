Слышал, что теперь инвалидам можно проходить переосвидетельствование удаленно. Это очень удобно, не нужно томиться в очереди каждый год ради подтверждения группы инвалидности. Но хотелось бы узнать, для каких категорий инвалидов это предусмотрено и что для этого нужно сделать.

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На вопрос отвечает главный специалист информационно-аналитического отдела управления здравоохранения Костанайской области Мейрам АМАНГЕЛЬДИНОВ:

- Согласно совместным приказам МОН РК, Министерства труда и социальной защиты населения РК и Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК «О реализации пилотного проекта проактивного заочного оказания государственной услуги «Установление инвалидности и /или степени утраты трудоспособности и/или определения необходимых мер социальной защиты», в Костанайской области по 25 нозологическим формам проводится заочное освидетельствование в пилотном режиме. В этом перечне - все злокачественные новообразования, последствия цереброваскулярных болезней, болезни мочевыделительной системы у взрослых с терминальной хронической почечной недостаточностью, психические заболевания, включая умственную отсталость и аутизм, сахарный диабет 1-го типа у детей, врожденные и приобретенные анатомические дефекты, болезнь Дауна, состояние после трансплантации органов, болезни крови, врожденный и приобретенный анофтальм, лепра.

Пациенты проходят обследование, затем врач отправляет документы. Единственное условие для пациентов - чтобы номер телефона был зарегистрирован в мобильной базе граждан. У пациента запрашивается согласие на обработку его данных. По остальным нозологическим формам пациент проходит очное освидетельствование на МСЭ.

ЭЦП пациенту необходим для входа в личный кабинет и получения справки об инвалидности, если она была установлена.