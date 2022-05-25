О горе строительного мусора, образовавшейся перед подъездом дома № 185 по ул. Баймагамбетова, «НГ» сообщила жительница Костаная Лариса ПЛЕТНЕВА. По ее словам, у кого-то из соседей идет ремонт.

- И они не нашли ничего лучшего, чем вывалить мусор прямо перед подъездом, - возмущается Плетнева. - В конце прошлой неделе куча была небольшой, а уже к началу этой разрослась до приличных размеров. Неприятно, выходя из подъезда и возвращаясь домой, натыкаться на эту кучу.

Ул. Баймагамбетова, 185. Мешки со строительным мусором лежат с прошлой недели

Возле подъезда дома № 185 по ул. Баймагамбетова корреспонденты «НГ» увидели кучу из нескольких мешков со строительным мусором.

Свалку вдоль железнодорожных путей в районе старого автовокзала за две неделине убрали

Свалку в районе старого автовокзала, напротив дома № 177/1 «А» по ул. Гоголя, за две недели не убрали.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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