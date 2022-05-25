Об открытой теплотрассе, расположенной рядом с частным домом № 93 по ул. Валиханова, «НГ» сообщил житель Костаная Юрий БОРОДИН.

- Теплотрасса проходит по воздуху, изоляция давно порвалась и свисает клочьями, болтается в воздухе, - пояснил он. - Сообщал вам о ней зимой, так и не сделали. Сейчас отопительный сезон закончился, времени на ремонты стало больше. Думаю, как раз можно изолировать то, что не успели во время отопительного сезона.

Ул. Валиханова, 93. Об открытых трубах на высоте нескольких метров нам сообщают во второй раз

По указанному адресу корреспонденты «НГ» увидели трубы среднего диаметра, которые проходят над частными домами. Возле дома № 93 по ул. Валиханова изоляция очень ветхая и уже свисает клочьями.

Ул. Байтурсынова, 105. Трубы, о которых мы писали две недели назад, не изолировали

Трубы напротив дома № 105 по ул. Байтурсынова, о которых мы писали две недели назад, до сих пор не изолировали.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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